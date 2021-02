Blessuregolf Real Madrid neemt absurde vormen aan na uitvallen Benzema

Maandag, 22 februari 2021 om 15:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:56

De personele problemen bij Real Madrid in aanloop naar het Champions League-duel met Atalanta van woensdagavond zijn onnoemelijk groot. Naar nu blijkt is ook Karim Benzema niet fit genoeg voor de eerste ontmoeting met de Italianen in de achtste finale van het miljardenbal. Hierdoor beschikt trainer Zinédine Zidane momenteel over slechts elf fitte spelers voor het bezoek aan Bergamo van later deze week.

Benzema kampt met een enkelblessure, waardoor de Franse aanvaller zaterdag ook al de uitwedstrijd tegen Real Valladolid (0-1 overwinning) aan zich voorbij moest laten gaan. Zidane moet met het oog op de clash met Atalanta van woensdag ook al noodgedwongen een streep zetten door de namen van Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Fede Valverde, Rodrygo, Álvaro Odriozola en Éder Militão. De Real-coach neemt in totaal negentien spelers mee voor de Champions League-ontmoeting op Italiaanse bodem.

In de wedstrijdselectie voor Atalanta-uit zitten echter slechts elf fitte veldspelers uit de A-selectie van de Koninklijke. Zes spelers uit de B-selectie van Real zijn door Zidane geselecteerd voor de Europese hervatting: doelman Diego Altube, verdedigers Víctor Chust en Miguel Gutiérrez, middenvelders Sergio Arribas en Antonio Blanco en aanvaller Hugo Duro. Arribas en Duro kregen zaterdag tegen Valladolid als invaller al speeltijd van Zidane.

Real heeft dit seizoen al te maken gehad met circa veertig blessuregevallen. Raphaël Varane, Nacho en Ferland Mendy zijn momenteel de enige drie fitte verdedigers in de selectie van Zidane. Lucas Vázquez, van origine een vleugelaanvaller, werd tegen Valladolid als rechtsback gebruikt, al heeft hij daar in het verleden al een paar keer ervaring mee opgedaan. Real trapt woensdag om 21.00 uur af tegen Atalanta en de return in het Estadio Alfredo Di Stéfano, het Santiago Bernabéu wordt tijdens de coronacrisis niet gebruikt, is op 16 maart.