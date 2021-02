De Mos lovend: ‘Hij is inclusief De Jong en De Ligt het grootste talent’

Maandag, 22 februari 2021 om 14:34 • Rian Rosendaal

Aad de Mos is helemaal idolaat van Ryan Gravenberch en de analist verwacht dat de pas achttienjarige middenvelder op termijn voor vele miljoenen euro's zal vertrekken bij Ajax. De Mos plaatst Gravenberch qua talent en potentie zelfs boven Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, twee spelers die Ajax na de succesvolle Champions League-campagne in 2019 inruilden voor de Europese top.

"Ajax heeft goud in handen met Devyne Rensch en Jurriën Timber, maar vooral met Ryan Gravenberch", zo verzekert De Mos maandagmiddag in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Ik heb gisteren (zondag, red.) ook op Twitter gezet dat Gravenberch het grootste talent is dat we de laatste jaren, inclusief Frenkie de Jong, inclusief Matthijs de Ligt, hebben gezien." De oud-trainer gaat dan ook uit van een lucratieve toptransfer voor Ajax, al dan niet deze zomer al. "Dat gaat een gigantisch bedrag worden. Deze jongen is dusdanig goed, die is alleen maar geschikt voor Real Madrid, Barcelona, denk ik."

De grootste transfer ooit die er komt in Nederland loopt nu in de arena wat een klasbak @RGravenberch @AFCAjax — Aad de Mos (@aad300) February 21, 2021

De Mos schetst een veel minder positief vooruitzicht voor PSV op financieel gebied. "Als je de berichten mag geloven van de jaarcijfers bij PSV, zul je aan het einde van de rit toch één of twee bepalende spelers moeten verkopen, om zo een plusje te draaien. En dat hoeft Ajax natuurlijk niet." De Mos gaat overigens niet specifiek in op namen die wat hem betreft op de nominatie staan om na afloop van dit seizoen verkocht te worden. De voormalig PSV-coach gaat wél nog kort in op de vele wisselingen die Roger Schmidt doorvoerder in zijn opstelling voor het thuisduel met Vitesse (3-1) van zondag.

"Ik werd ook direct in WhatsApp-groepen en met supporters van PSV en vrienden van mij geconfronteerd. Ik zei: 'Sorry, ik begrijp het ook niet meer nu'. Dan ga je zitten puzzelen hoeveel verdedigers en hoeveel middenvelders, toen kwam ik automatisch uit op die vijf achterin (PSV startte in een 5-3-2-systeem, red.). Dat kon bijna niet anders. Dan zie je dat dat tijd nodig heeft om dat te leren spelen. Pablo Rosario die in de fout gaat (waarna Armando Broja de paal raakte, red.)", aldus De Mos, die Schmidt een flinke gok zag nemen door Donyell Malen en Mario Götze op de bank te laten beginnen. "Dit was duidelijk roulette. De messen waren natuurlijk geslepen om Schmidt in de praatprogramma's aan te pakken. Dat maakt hem ook wel weer een bijzondere trainer."