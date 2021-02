Wytse van der Goot leeft mee met Jack van Gelder: ‘Zo werkt het, blijkbaar’

Maandag, 22 februari 2021 om 14:05 • Yanick Vos • Laatste update: 16:00

Wytse van der Goot wordt het nieuwe voetbalgezicht van Ziggo Sport en volgt daarmee Jack van Gelder op, wiens contract niet wordt verlengd. De presentator annex voetbalcommentator neemt onder meer de presentatie van het praatprogramam Rondo op zich. In het radioprogramma Veronica Inside heeft Van der Goot verheugd gereageerd op zijn promotie. "Ik kan me er niet schuldig over voelen, maar vind het wel vervelend dat het zo gaat voor Jack."

Door de promotie van Van der Goot moet Van Gelder vertrekken bij de betaalzender. “Dat vind ik heel jammer voor Jack. Maar dat levert mij weer de kans op. Zo werkt het, blijkbaar”, zei Van der Goot maandag in het radioprogramma van Wilfred Genee. In het persbericht van Ziggo Sport kwam al naar voren dat Van Gelder teleurgesteld is over zijn aanstaande vertrek. “Ik heb Jack gisteren even gebeld”, vervolgde Van der Goot. “Jack is begrijpelijk een beetje teleurgesteld, maar gunt het mij ook van harte. Hij heeft me gefeliciteerd, dat gaat hartstikke goed zo.”

Van der Goot benadrukte dat de onderlinge verhouding met Van Gelder altijd uitstekend is geweest. “Ik ben heel goed met Jack”, aldus de presentator, die zegt mee te leven met Van Gelder, sinds de start van Ziggo Sport in 2015 presentator van onder meer de programma's Peptalk en Rondo. “Weet je, Jack is Jack van Gelder. Dus ik probeer ook een beetje te beseffen wat er allemaal gebeurt. Het is ook niet niks, dus ik begrijp ook dat het voor hem vervelend is.”

Van der Goot was de afgelopen jaren ook voetbalcommentator bij de Champions League-wedstrijden op Veronica. Het open kanaal heeft de Champions League-rechten verloren aan RTL en zendt vanaf volgend seizoen de Europa League uit. Van der Goot blijft bij Veronica en gaat de duels in de Europa League van commentaar voorzien. “Op donderdag doe ik gewoon jullie mooie Europa League-potjes met superveel plezier”, bevestigde hij, tot groot genoegen van Genee. “Op donderdag ga ik niet thuiszitten als er voetbal op televisie is. Dan kom ik lekker naar jullie toe", aldus Van der Goot.

Genee vroeg Van der Goot ook of hij niet de ambitie heeft om een show te doen bij een grotere televisiezender, waarmee hij een groter publiek bereikt. “Daar gaat het mij niet eens zo om”, aldus Van der Goot. “Ik houd heel erg van buitenlands voetbal en ben gek van de Premier League. Die heeft Ziggo al jaren. Champions League zit erbij en dat is voor mij het hoogste niveau voetbal, voor iedereen trouwens. En dat kan ik daar doen. Of daar dan twintigduizend of twee miljoen kijkers voor inschakelen, dat maakt mij niet zoveel uit. Dit is wat ik het allerliefste doe. En dat doe ik zo goed mogelijk. Liever meer kijkers natuurlijk, maar dat is niet leidend voor mij. Dit is toch gewoon een droombaan?”