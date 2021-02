Advocaat Ajax en Onana verwacht binnen enkele maanden uitspraak

Maandag, 22 februari 2021 om 13:23 • Laatste update: 13:35

Ajax en André Onana rekenen erop dat het sporttribunaal CAS binnen enkele maanden uitspraak zal doen in de zaak die zij hebben aangespannen tegen de beslissing van de UEFA, zo meldt de NOS. De keeper werd voor twaalf maanden geschorst omdat er bij een dopingcontrole het verboden middel furosemide in zijn urine werd aangetroffen.

De Telegraaf meldde maandagochtend dat Ajax en Onana worden bijgestaan door de Spaanse advocaat Javier Ferrero en Dolf Segaar. “Het zal geen jaar duren voor er een uitspraak komt. Voor de zomer moet die er wel zijn", reageert Segaar, die vanaf 2006 deel uitmaakt van de Nederlandse dopingautoriteit, waarvan hij tussen 2008 en 2015 voorzitter was. Volgens de advocaat is er officieel nog geen hoger beroep is aangetekend bij het CAS. “Maar dat gaat wel gebeuren. We hebben tot 8 maart.”

Door zijn achtergrond is Segaar goed thuis in sportrecht. Doping is een van zijn aandachtsgebieden daarin, zo laat hij weten aan de NOS. “Ik doe als tuchtrechter ook een aantal zaken voor internationale federaties. Daarnaast ben ik onder andere voorzitter geweest van de dopingautoriteit. Ik ben dus al lang in doping zaken betrokken”, aldus Segaar, die inhoudelijk weinig kan zeggen over de zaak. Wel ziet hij kans op strafvermindering voor Onana. “Dat men in hoger beroep gaat is omdat die kans er is. Er zullen weer andere arbiters naar kijken dan in eerste instantie is gedaan. Het CAS mag alles opnieuw zelf bekijken en de kans bestaat dat zij andere waardes hebben dan de UEFA.”

Behalve Ferrero en Segaar zet Ajax ook huisjurist Ivo Trijbits in om de straf omlaag te kriijgen. Zij moeten het CAS ervan zien te overtuigen dat er sprake is geweest van de ‘lichtste mate van onzorgvuldigheid’ bij Onana. De advocaten achten de kans klein dat de schorsing van Onana na het beroep nog hoger zal uitpakken, zo meldt De Telegraaf. Er zal nu in eerste instantie een Statement of Appeal moeten worden ingediend, gevolgd door een Appeal Brief. De UEFA is daarna in de gelegenheid om schriftelijk te antwoorden, waarna een mondelinge behandeling met pleidooien volgt.