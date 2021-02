‘Matthijs de Ligt zei: 'Kon ik maar net zo goed voetballen als Noa Lang''

Maandag, 22 februari 2021 om 13:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:13

Noa Lang is bij Club Brugge bezig met een ware transformatie als profvoetballer. De door Ajax aan de Belgische koploper verhuurde vleugelaanvaller krijgt naar eigen zeggen nu pas in de gaten wat het vak van prof inhoudt. De huidige situatie is een groot verschil met de mentaliteit die Lang nog niet zolang geleden aan de dag legde in de jeuddopleiding van Ajax.

"In die lifestyle zit misschien nog wel de grootste winst. Ik ben pas 21 jaar en kan nog veel leren. Dat moet ook wel als ik stappen wil maken", verklaart Lang vol ambitie in een uitgebreid interview met Voetbal International. Volgens begeleider Bart Baving is de in de Pro League uitblinkende Lang 'nog niet eerder zo fit geweest is als nu'. Hij komt vervolgens met een voorbeeld waaruit blijkt dat de jonge aanvaller, met 12 treffers en 9 assists in 25 duels voor Brugge, nog winst kan boeken als volwaardig prof.

Campagne om Noa Lang in Oranje te krijgen is helemaal geen gek idee

Bondscoach Frank de Boer zou Noa Lang makkelijk kunnen oproepen voor Oranje. Lees artikel

"Ik begeleid ook Teun Koopmeiners. Als ik met hem naar een restaurant zou gaan en er ligt een koekje bij de koffie, dan laat Teun dat liggen. Dat kan een dag later één procent schelen", geeft Baving een inkijkje in de professionele benadering van de middenvelder van AZ. "Dat risico wil hij niet nemen." Om vervolgens met een kwinkslag het verschil tussen Koopmeiners en Lang te benadrukken. "Noa pakt waarschijnlijk mijn koekje erbij."

Lang weet waar Baving op doelt en komt gelijk met een anekdote op de proppen: "Ik weet nog dat we een paar jaar geleden met Teun (Koopmeiners, red.) naar de film gingen. Ik was een jaar of zestien en pakte direct de grootste bak zoute popcorn", brengt de huurling van Brugge in herinnering. "Teun nam een flesje water en wat noten. Ik dacht echt: Jij bent niet goed bij je hoofd. Maar daarin zit wel het verschil. Ik heb misschien wel te lang op mijn talent geteerd", aldus Lang, die gelijk een voorbeeld schetst. "Matthijs de Ligt heeft weleens gezegd: 'Kon ik maar zo goed voetballen als Noa'. Veel van die jongens waren verder in hun hoofd. Nu moet ik dezelfde stappen maken,"