Ontslag Phillip Cocu had dramatische gevolgen: ‘Ik werd gewoon genaaid’

Maandag, 22 februari 2021 om 12:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:28

Mike te Wierik kende een redelijk voortvarende start van zijn avontuur bij Derby County. Het ontslag van manager Phillip Cocu na een reeks teleurstellende resultaten veranderde echter alles voor de centrumverdediger. Te Wierik kwam niet meer in het stuk voor bij de club uit het Championship en de mandekker koos in de winterstop met FC Groningen voor een sneller terugkeer in de Eredivisie.

Na het vertrek van Cocu en de komst van Wayne Rooney als nieuwe manager was de rol van Te Wierik bij the Rams plotseling helemaal uitgespeeld. "Ik werd gewoon genaaid", verzucht de 28-jarige verdediger in een interview met Voetbal International. "Er werden keuzes gemaakt, maar waar die op gebaseerd waren vraag ik me af. Er waren mensen die tegen me zeiden: 'blijf zitten en pak je geld'. Dat geld was inderdaad goed, maar zo zit ik niet in elkaar", aldus Te Wierik, die in januari zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2024 in Groningen.

‘Dat doet toch wat met je, als Wayne Rooney dat tegen je zegt’

In het shirt van FC Groningen kwam Te Wierik in een maand tijd tot vijf wedstrijden, terwijl hij in de maanden bij Derby County tot slechts vier optredens kwam. "Dat mijn Engelse droom mislukt is, daar heb ik wel een tikkie van gekregen", geeft de teruggekeerde verdediger ruiterlijk toe. "Het was toch iets waar ik heel erg naar uitkeek. Maar door die vervelende tijd ben ik nu vooral blij dát ik weer speel, op welke plek dat gebeurt is op dit moment van minder belang."

Te Wierik koos in de winterstop dus voor een terugkeer bij FC Groningen, terwijl ook onder meer Heracles Almelo voor hem in de markt was. "Die club afwijzen vond ik eerlijk gezegd best moeilijk", verwijst hij naar de club die hij tussen 2010 en 2017 diende. "FC Groningen voelt als thuiskomen. Nadat ik bijna een jaar amper gespeeld heb, eerst door corona en later door dat gedoe bij Derby, voel ik dat ik nu weer in het goede ritme aan het komen ben," Te Wierik is nu in voorbereiding op het uitduel met Feyenoord van woensdagavond.