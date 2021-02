KNVB legt Eredivisie-toppers zondag in handen van Kuipers en Makkelie

Maandag, 22 februari 2021 om 12:07 • Yanick Vos • Laatste update: 12:16

De topper van zondag tussen PSV en Ajax (14.30 uur) in het Philips Stadion staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie, zo heeft de KNVB maandagmiddag bekendgemaakt. Het duel tussen AZ en Feyenoord (16.45 uur) wordt gefloten door Björn Kuipers. De derby van zaterdag tussen Heracles Almelo en FC Twente staat onder leiding van Dennis Higler.

Makkelie wordt in Eindhoven bij het duel tussen de nummers één en twee van de Eredivisie geassisteerd door Hessel Steegstra en Mario Diks. Allard Lindhout is de vierde official, terwijl Jochem Kamphuis en Johan Balder zijn aangewezen als VAR en AVAR. Sander van Roekel en Erwin Zeinstra zijn aangewezen als assistenten van Kuipers bij AZ – Feyenoord; Jeroen Manschot is vierde official. Rob Dieperink fungeert in Alkmaar als VAR, Joost van Zuilen is de assistent-videoscheidsrecher.