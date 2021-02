Van Hooijdonk drijft de spot met ‘voorzitter Advocaat-fanclub’ Derksen

Pierre van Hooijdonk heeft zondagavond in Studio Voetbal op enigszins cynische wijze zijn gram gehaald, nadat Johan Derksen vorige week een vernietigend oordeel over hem velde. Collega-analisten Theo Janssen en Ibrahim Afellay velden een hard oordeel over Feyenoord in het uitduel met FC Twente (2-2), waarop de oud-aanvaller met een kwinkslag kwam. Van Hooijdonk waarschuwde het tweetal voor kritiek van Derksen in Veronica Inside in de uitzending van maandagavond.

"Kijk uit wat je zegt over de trainer (Dick Advocaat), red.), want de voorzitter van de fanclub die op maandagavond op de hamer slaat, die zaagt je helemaal doormidden", verwees Van Hooijdonk zondagavond enigszins spottend naar Derksen, vaste analist in Veronica Inside op maandag- en vrijdagavond. De voormalig spits van Feyenoord moest zelf hard lachen om zijn opmerking, om vervolgens Janssen de ruimte te geven om zijn analyse over de voorhoede van de Rotterdamse club te vervolgen.

Derksen is sinds de aanstelling van Advocaat in oktober 2019 overwegend positief geweest over de oefenmeester van Feyenoord. De analist vindt dat de ervaren coach meestal het optimale rendement uit de spelersgroep haalt en Derksen vindt dat Advocaat ondanks de beperkingen in financieel opzicht goed werk levert in De Kuip. Vorige week maandag echter was hij een stuk minder te spreken over Van Hooijdonk, die zelfs 'een vervelende jongen' werd genoemd.

"Nu heeft hij dus wat jongetjes die hun ongenoegens bij Feyenoord bij hem neerleggen", beweerde Derksen in Veronica Inside over Van Hooijdonk. "Dan kan hij dat een beetje ventileren op tv. Dick Advocaat is nu de lul. Die heeft iets gepresteerd, dat had niemand hem nagedaan, maar hij is (volgens Van Hooijdonk, red.) een old school trainer, en hij moet véél meer videoanalyses doen", aldus Derksen, die vervolgens de stelling poneerde dat Steven Berghuis mogelijk lekt richting Van Hooijdonk. De aanvoerder gaf onlangs aan dat hij vaker gebruik zou willen maken van videoanalyses, terwijl de voormalig aanvaller juist beweerde dat die hulpmiddelen niet of nauwelijks worden gebruikt door Advocaat.

"Ik heb de indruk dat hij vooral zeurt bij Pierre, en dat Pierre dan de man is die het daar op tafel leg", ging Derksen verder. ""Ik vind het gewoon een vervelende jongen, terwijl als je hem privé meemaakt, is het helemaal niet zo'n onaardige gozer. Maar als hij daar zit: het gaat allemaal héél traag. Ik vind het meninkjes van niks." Derksen liet verder weten dat hij doorgaans wél geniet van de analyses van Janssen en Rafael van der Vaart in Studio Voetbal. "Hij (Van Hooijdonk, red.) heeft ook helemaal geen humor. Ik begrijp niet wat er aantrekkelijk aan is dat die man aan tafel zit."