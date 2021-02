Uithaal Advocaat valt zeer slecht: ‘Laat hij zich op Feyenoord richten’

Maandag, 22 februari 2021 om 10:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:52

Dick Advocaat liet na afloop van de 4-3 bekernederlaag tegen sc Heerenveen fijntjes weten dat hij het heel vreemd vond dat de KNVB voor een dergelijk duel had gekozen voor Siemen Mulder. De Feyenoord-coach had in de kwartfinale namelijk veel liever te maken gehad met Danny Makkelie of Björn Kuipers. De uitspraak van Advocaat zorgt juist weer voor verbazing bij scheidsrechtersbaas Dick van Egmond.

"Ik vind het onbegrijpelijk in een kwartfinale dat we eerst Kuipers als scheidsrechter hebben en dan voor zo'n wedstrijd, met alle respect, een mindere scheidsrechter krijgen", zei Advocaat afgelopen vrijdag op de persconferentie, twee dagen na het bekerechec in Heerenveen. "Er zitten twaalf man in het buitenland. Voor zo'n wedstrijd krijgen we dan geen Kuipers of Makkelie. Dat vind ik storend. Ik mag het niet meer zeggen, maar zo is het. Hij (Mulder, red.) floot nou niet zijn beste wedstrijd." Mulder gaf Steven Berghuis een rode kaart en Feyenoord zag een 1-3 voorsprong verdwijnen in de tumultueuze slotfase.

Van Egmond kijkt nogal op van de uithaal van Advocaat richting de KNVB. "We hebben twintig prima scheidsrechters en zij zijn allemaal uitstekend inzetbaar bij deze wedstrijden. Ik sluit me absoluut niet aan bij deze woorden", reageerde de scheidsrechtersbaas zondagavond in Dit was het Weekend van ESPN. "Laat hij (Advocaat, red.) zich maar op Feyenoord concentreren, dan doe ik dat op de arbitrage." In de optiek van Van Egmond had Feyenoord in Heerenveen nog geluk dat Joey Veerman zijn gemiste strafschop niet mocht overnemen.

"De assistent-scheidsrechter gaf aan dat de keeper (Nick Marsman, red.) te vroeg van zijn lijn kwam en daar heeft de VAR naar gekeken. Dat bleek niet het geval", ging Van Egmond verder met zijn uitleg. "De VAR heeft in dit geval verzuimd om naar Eric Botteghin te kijken en ook dit mee te nemen. Hij had moeten adviseren om de strafschop over te laten nemen, omdat Botteghin te vroeg is ingelopen. Het is niet helemaal goed gegaan. De VAR had hier moeten ingrijpen", aldus de voormalig arbiter.