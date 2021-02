Idrissi vastberaden: ‘Misgegaan, misgegaan? Er is daar niks misgegaan’

Maandag, 22 februari 2021 om 10:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:21

Oussama Idrissi weigert te geloven dat zijn avontuur bij Sevilla nu al mislukt is. De vleugelaanvaller stapte vorig jaar met veel ambitie over van AZ naar de Spaanse club, maar bij de Europa League-winnaar kwam hij vervolgens slechts tot tien optredens in alle competities. Idrissi benadrukt echter dat de maanden in Sevilla goed zijn verlopen, ondanks het gebrek aan speeltijd en de tijdelijke verhuizing richting Ajax.

"Misgegaan, misgegaan? Er is niks misgegaan bij Sevilla... Ik word gewoon verhuurd aan Ajax", zo verzekerde Idrissi, die zondag als invaller binnen de lijnen kwam tegen Sparta Rotterdam (4-2), op vastberaden toon in gesprek met de NOS. "Ik ben bij Sevilla met een blessure binnengekomen, de ploeg was al twee maanden verder. Ik begon ritme te krijgen en toen kwam Ajax", legde de 24-jarige buitenspeler zijn snelle terugkeer in de Eredivisie uit. De lokroep vanuit Amsterdam kon Idrissi simpelweg ook niet weerstaan.

Erik ten Hag blijft hopen op Brobbey: 'Ajax vecht voor zijn spelers'

"Of ik wilde bijdragen aan nationaal en Europees succes. Als Ajax komt en je mag in een ploeg spelen met heel veel spelplezier, dan ga je er wel voor als voetballer. Ik weet zeker dat ik hier sneller topfit zal worden", kijkt de gretige Idrissi met optimisme naar de toekomst. "AZ, Sevilla, Ajax. Als je dat vijf jaar geleden tegen me had gezegd, de liefhebber in mij is heel blij dat het zo gaat." Idrissi heeft een duidelijk doel voor ogen in de Johan Cruijff ArenA: Ajax de 35ste landstitel in de clubgeschiedenis bezorgen.

"Op welke manier dat is, dat is aan de trainer. Ik train keihard en ik weet wat ik kan betekenen voor het team. Dat moet ik laten zien op trainingen en tijdens wedstrijden. Hoeveel minuten ik dan krijg, daarvoor moet je bij meneer Ten Hag zijn", aldus Idrissi in een onderhoud met ESPN na de thuiszege op Sparta. De huurling schrikt in ieder geval niet van de forse concurrentie bij Ajax. "Ik ga niet na een half jaar een fantastische club als Sevilla inruilen voor een club uit Rusland of Turkije, met alle respect. Als Ajax aanklopt met een goed plan waarin je goede ploeggenoten om je heen krijgt en af en toe speelminuten zoals nu en tegen Lille, dan maakt me dat blij", zo besluit de vleugelaanvaller van de lijstaanvoerder.