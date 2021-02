‘Hij wilde vorig jaar als PSV’er dolgraag naar Ajax, hoe pijnlijk is dat?’

Hugo Borst maakt zich zorgen over het grote verschil tussen Ajax en achtervolgers PSV en Feyenoord in de Eredivisie. De journalist haalt aan dat PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren op social media openlijk flirt met Ajax en dat Steven Bergwijn een jaar geleden graag naar Amsterdam wilde verkassen. “Ajax is hier monopolist. Tot in de eeuwigheid. Bovenin de Eredivisie wordt het nooit, nóóit, meer spannend”, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Waar Feyenoord en PSV niet of amper over een eigen vermogen beschikken is Ajax stervensrijk”, stelt Borst. Hij constateert dat Ajax als ‘gedoodverfde landskampioen’ zes tot twaalf keer zoveel inkomsten uit Europees voetbal genereert. “Als per 2024 de Champions League van opzet verandert, beurt de beste Nederlandse club (Ajax dus) elk jaar 70 miljoen euro. Zullen we het woord concurrentie maar schrappen?”

Borst ziet dat de afstand ‘onoverbrugbaar’ is geworden en dat het ‘gênante vormen aanneemt’. “Bij Ajax gaat het om miljoenen, bij de volgers om kleingeld. Arm Feyenoord. Komt halverwege dit seizoen met een uitgerangeerde Argentijnse spits op de proppen van een half miljoen, terwijl Ajax een gaaf Frans exemplaar van 22,5 miljoen euro presenteert”, zo wijst hij op Sébastien Haller. Borst noemt Ajax de ‘maat der dingen’ en ziet de rest van de clubs ‘figureren’.

“Steven Bergwijn wilde als PSV’er vorig jaar dolgraag (terug) naar Ajax. Hoe pijnlijk is dat? Op dit moment flirt de wulpse Mo Ihattaren op social media zo met Ajax dat hij op een golddigger lijkt. In zijn denken en spelen hoort het kind nog in de ArenA thuis ook”, concludeert Borst. Bergwijn verruilde PSV een jaar geleden uiteindelijk voor Tottenham Hotspur. “Hij wil naar voren, gewoon lekker voetballen. Het is de onweerstaanbare aantrekkingskracht van Ajax. Tadic, Blind en wat Zuid-Amerikanen zouden Mo de mores van het vak bijbrengen.”