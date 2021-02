‘Is trainer Roger Schmidt zijn baan bij PSV zat? Wil hij niet winnen?’

Maandag, 22 februari 2021 om 09:55 • Rian Rosendaal

Rinus Israël snapt helemaal niets van de basisopstelling van PSV in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (3-1) van zondag. De Duitse coach besloot om Donyell Malen en Mario Götze op de bank te houden. Pas na rust, toen het duo binnen de lijnen verscheen in het Philips Stadion, ging PSV pas draaien en werd de 0-1 achterstand weggepoetst. Israël heeft dan ook zo zijn bedenkingen bij de vele wijzigingen die Schmidt doorvoerde.

"Is trainer Roger Schmidt zijn baan bij PSV zat? Wil hij niet winnen?", vraagt Israël zich als rapporteur van De Telegraaf hardop af. "Hij heeft de beschikking over goed materiaal, maar er staat geen vast elftal. Dan hoor ik dat hij spelers rust wil geven." De voormalig Feyenoord-verdediger vergelijkt de huidige tijd met zijn eigen jaren als profvoetballer. "Ik vond het vroeger heerlijk om twee of drie wedstrijden in de week te spelen en een jongen als Malen is in de kracht van zijn leven. Waarom start die dan niet gewoon? Hij viel gretig in, was doelgericht en met een doelpunt en assist beslissend voor PSV." Götze tekende voor de overige twee treffers van PSV.

Israël is ook goed te spreken over Mohammed Kudus, die zondag na een periode vol blessureleed terugkeerde in de basisopstelling van Ajax. De aanvallende middenvelder bekroonde zijn optreden met een doelpunt in de vijftigste minuut van het redelijk eenzijdige duel met Sparta Rotterdam (4-2). "Hij heeft er lang uitgelegen, maar draaide tegen Sparta direct weer prima mee. Je kunt zien dat Kudus een goede voetballer is, die bovendien zijn goaltje meepikte." De rapporteur zag zondag overigens meer lichtpuntjes bij Ajax, dat fier aan kop gaat in de Eredivisie.

"Lisandro Martínez heeft een moeilijke periode achter de rug waarin hij weinig speelde, maar hij lijkt weer helemaal zijn draai gevonden te hebben", deelt Israël een compliment uit aan de opgeleefde Ajacied. "Het is een agressieve speler, in de positieve zin van het woord. Een bijtertje, met Argentijns temperament. Net zoals Nicolás Tagliafico dat ook heeft." Ook Daley Blind maakt al een poos een sterke indruk. "Als hij iets sneller zou zijn geweest, denk ik dat hij tot de beste verdedigers van Europa had behoord", aldus Israël.