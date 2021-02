Afellay: ‘Anders zou je denken dat er een belchinees op de tribune zat’

Maandag, 22 februari 2021 om 08:45

Ibrahim Afellay was in het programma Studio Voetbal van de NOS hard voor Feyenoord. De Rotterdammers speelden zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij FC Twente, nadat er al na veertien minuten een 2-0 achterstand op het scorebord stond. “Je zou denken: waar zijn ze eigenlijk mee bezig?”, zo gaf Afellay te kennen toen het spel van Feyenoord in Enschede ter sprake kwam.

“Ja, Feyenoord.. Je kan het erover hebben hoe je een tegenstander gaat vastzetten of hoe je gaat opbouwen, maar de manier hoe Feyenoord aan de bal speelt... Ja, dan kun je alle tactieken beter thuis laten. Als je op zo’n manier ballen inlevert...”, stelde de oud-middenvelder. “Het is dat er corona is, maar anders zou je denken dat er een belchinees op de tribune zat. Het was echt om te huilen.”

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik me wel vermaakt heb”, zo haakte Theo Janssen in. “Er waren zoveel fouten dat de wedstrijd op en neer ging, waardoor er veel kansen ontstonden. Het was leuk om naar te kijken. Maar voor een trainer was het heel slecht. Het was zo onrustig aan de bal, zoveel fouten werden er gemaakt en Twente ging daar in de tweede helft aan meedoen. Op een gegeven moment was het een flipperkast.”

“Weet je wat raar is? Als je achter staat, je hebt Jörgensen en Pratto en Linssen speelt niet heel goed, wat ga je dan doen?”, ging Janssen verder. Feyenoord-trainer Dick Advocaat hield zijn drie spitsen - Nicolai Jörgensen, Lucas Pratto en Robert Bozeník - negentig minuten op de reservebank, terwijl Bryan Linssen de wedstrijd vol maakte. “Twente speelde beter dan Feyenoord, dus misschien dat je dan op een gegeven moment de lange bal op een spits moet gaan spelen om vanuit daar door te voetballen. Dan kan je Jörgensen wel goed gebruiken.”

“Als trainer kijk je toch weleens naast je, van: wat heb ik hier nog zitten? Dan zie je drie spitsen, maar dan denk je niet: die spitsen...”, zei Pierre van Hooijdonk. “Dick heeft over twee van de drie spitsen al genoeg gezegd voor de camera. Bozeník heeft hij gefileerd, die vindt hij niet goed genoeg. Pratto ook niet. En ik denk dat hij baalde van wat hij afgelopen woensdag tegen Heerenveen van Jörgensen zag. Die kwam erin bij 1-3 en de wedstrijd kantelde.”

“Lag dat aan Jörgensen? Hij had wat sterker moeten zijn, duels moeten winnen. Dat begrijp ik wel, maar dit was een wedstrijd om hem te brengen”, reageerde Janssen op Van Hooijdonk. Jörgensen kwam afgelopen woensdag in het met 4-3 verloren bekerduel met sc Heerenveen elf minuten voor het einde in het veld als de vervanger van Linssen. Met de Deense spits binnen de lijnen gaf Feyenoord nog een 1-3 voorsprong uit handen.