Tannane werd afgelopen maand lucratieve transfer door de neus geboord

Maandag, 22 februari 2021 om 08:09 • Laatste update: 08:22

Oussama Tannane was afgelopen maand heel dicht bij een vertrek bij Vitesse, zo onthult hij in gesprek met de Gelderlander. Het regionale dagblad schrijft dat de 26-jarige aanvallende middenvelder een lucratieve overstap naar Spanje had kunnen maken. De vraagprijs van Vitesse zou uiteindelijk een struikelblok hebben gevormd in de onderhandelingen over het vertrek van Tannane.

“Er was van meerdere clubs interesse. Uiteindelijk is er geen deal tot stand gekomen”, geeft Tannane te kennen. De Gelderlander schrijft dat de aanvallende middenvelder door ‘tal van clubs’ gevolgd werd, vanuit Frankrijk en Spanje tot Duitsland, Rusland en het Midden-Oosten. Tannane speelde eerder buiten de landsgrenzen voor Saint-Étienne en Las Palmas, waarna FC Utrecht hem in eerste instantie op huurbasis terughaalde naar Nederland. Vervolgens pikte Vitesse hem in de zomer van 2019 op en de Arnhemmers namen hem een jaar later definitief over van Saint-Étienne.

“Ik heb altijd gezegd: ‘Er moet iets geks komen, voordat ik bij Vitesse wegga’. Maar dat diende zich in de winter dus ook aan. Ik wil de clubnaam niet geven. Maar het was top. Het was bijna rond. Met die club was alles rond. Maar uiteindelijk ketste de overgang af. Dat was wel even een domper”, zegt Tannane. Met 5 doelpunten en 7 assists in 23 officiële optredens kent de elfvoudig Marokkaans international een uitstekend seizoen. “Dat de deal afketste, spookte wel door het hoofd. Ik ben een mens. Al die perikelen hadden invloed op mijn spel. Maar uiteindelijk moet de knop dan ook een keer om. Dat heb ik mezelf opgelegd.”

Tannane noemt het ‘geen probleem’ om het seizoen bij Vitesse af te maken, aangezien hij zich afgelopen zomer had voorgenomen om zich in een heel seizoen in de kijker te spelen. Zijn contract in Arnhem loopt nog door tot medio 2022. “Ik moet bij Vitesse de competitie afmaken. Ik ben gelukkig hier. We spelen dit seizoen over het algemeen toch leuk voetbal, ook al gaat het nu minder. Ik wil iets neerzetten met Vitesse. Een eindklassering in de top vier, ik geloof daar zeker in, zou geweldig zijn. Dat verwachtte op voorhand niemand. En we hebben een kans in de beker. Man, die cup oppakken in de Kuip, dat zou fantastisch zijn.”