De Telegraaf noemt nieuwe transfersom voor Promes bij definitief vertrek

Maandag, 22 februari 2021 om 07:11

Bij Spartak Moskou gaat men er nog altijd van uit dat Quincy Promes spoedig terugkeert in Rusland, zo weet De Telegraaf te melden. De 29-jarige aanvaller is zelf al akkoord met de Russische topclub, terwijl er ‘op een haar na’ een overeenkomst met Ajax is. Er wordt gesteld dat het er momenteel op lijkt dat Promes definitief uit Amsterdam zal vertrekken, terwijl er aanvankelijk sprake was van een huurovereenkomst met een al dan niet verplichte optie tot koop.

Spartak en Ajax zullen langzaam maar zeker haast moeten gaan maken om nog tot een overeenkomst te komen. De Russische transferwindow sluit op 25 februari, wat betekent dat de transfer van Promes deze week afgerond dient te worden. Spartak en Ajax steggelen al een tijd over de financiële risico’s die de strafzaak van Promes met zich meebrengt. De Russische topclub wil niet alleen het financiële risico dragen voor het geval Promes veroordeeld wordt voor het steekincident waarbij hij afgelopen zomer betrokken was.

Desondanks leeft bij Spartak wel de overtuiging dat Promes op korte termijn de gang naar Rusland zal maken. De Telegraaf schrijft dat het er momenteel op lijkt dat de aanvaller voor een bedrag van zeven tot acht miljoen euro definitief de overstap naar Moskou zal maken. Dit is overigens geen uitgemaakte zaak, want een huurovereenkomst met een al dan niet verplichte optie tot koop behoort ook nog altijd tot de mogelijkheden.

“Of er ontwikkeling in is? Zelfde status. Hij is in verregaande onderhandeling, een broedende kip moet je niet storen. Hij broedt zeker. Of er nog iets uit het ei komt? Daar ga ik wel van uit”, zei Ajax-trainer Erik ten Hag zondagavond na afloop van het met 4-2 gewonnen duel met Sparta Rotterdam voor de camera van ESPN over Promes. De aanvaller zat voor de afgelopen drie wedstrijden niet bij de selectie van Ajax.

Mocht Promes Ajax daadwerkelijk voor zeven tot acht miljoen euro verlaten, noteren de Amsterdammers een fors verlies. Er werd anderhalf jaar geleden nog ruim vijftien miljoen euro neergeteld voor de 47-voudig Oranje-international. In 53 wedstrijden voor Ajax verzorgde Promes 22 doelpunten en 6 assists. Promes speelde eerder tussen 2014 en 2018 voor Spartak, voordat hij naar Sevilla verkaste.