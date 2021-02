PSG vijf dagen na demonstratie in Camp Nou ten onder tegen Monaco

Zondag, 21 februari 2021 om 22:59 • Yanick Vos • Laatste update: 23:02

Paris Saint-Germain heeft duur puntenverlies geleden in de strijd om de Franse landstitel. In de topper tegen AS Monaco ging het team van trainer Mauricio Pochettino zondagavond op eigen veld met 0-2 onderuit. Monaco wint voor de tweede keer dit Ligue 1-seizoen van PSG, want op 20 november werd het 3-2 in het voordeel van de Monegasken.

Waar PSG afgelopen dinsdag nog grote indruk maakte in de Champions League tegen Barcelona (1-4 winst), kon de Franse grootmacht geen vuist maken tegen de nummer vier van de Franse competitie. De wedstrijd begon dramatisch voor PSG, waar de Nederlanders Mitchel Bakker en Xavi Simons negentig minuten op de bank zaten. Al binnen zes minuten kwam Monaco op voorsprong. Een hoge voorzet vanaf de linkerflank werd door Ruben Aguilar met het hoofd klaargelegd voor Sofiane Diop, die met het hoofd van dichtbij scoorde. PSG-keeper Keylor Navas was kansloos.

Door de vroege achterstand moest PSG aan de bak. Het zat er echter geen moment in voor de ploeg van Pochettino, die in de hele wedstrijd slechts een schot op doel wist te lossen. Kylian Mbappé, die tegen Barcelona nog goed was voor een hattrick en Barcelona-back Sergiño Dest een pijnlijke avond bezorgde, kon het verschil zondagavond niet maken. In de eerste helft was het balbezit voor de thuisploeg, maar Monaco speelde vanuit een gesloten achterhoede en gaf geen kans weg. Paris Saint-Germain wist in de eerste helft geen schot op doel te vuren.

Monaco maakte zich op voor een zware tweede helft met meer aanvallende intenties van PSG. Het liep echter anders, want vlak na rust werd het 0-2 via Guillermo Maripan. Ander Herrera werkte de bal in het eigen strafschopgebied belabberd weg. Hij schoof de bal in de voeten van de Chileen, die in de verre hoek raakschoot. In het restant van de wedstrijd knokte PSG voor wat het waard was, maar Monaco hield relatief eenvoudig stand. Het team van Pochettino ziet de achterstand op koploper Lille OSC, dat zondag met 1-4 won van Lorient, oplopen naar vier punten.