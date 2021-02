Kenneth Perez: ‘Hij loopt weg op een manier van: je weet toch, ik ben de man’

Zondag, 21 februari 2021 om 22:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:55

Kenneth Perez vindt Luciano Narsingh niet zelfkritisch genoeg. De analist van ESPN heeft zich zondagmiddag 'vermaakt' met de aanvaller van FC Twente, die een hoofdrol speelde in de wedstrijd tegen Feyenoord (2-2). Tegen zijn eigenlijke werkgever speelde Narsingh een positieve hoofdrol in de aanloop naar de doelpunten van Twente, maar in de tweede helft liet hij twee grote kansen onbenut om zijn ploeg nog dichter bij de overwinning te brengen.

"Daar heb ik me ook om vermaakt. Na zijn assist bij de 2-0 loopt hij weg op een manier van: je weet toch, ik ben toch de man. Hij wil zich bewijzen”, zegt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend, waarna ESPN beelden toont van een gemiste kans van de aanvaller in de vijftigste minuut. Na een foute pass van Uros Spajic en de mislukte controle van Marcos Senesi kreeg Narsingh een vrije doortocht richting Marsman, die als winnaar uit de strijd kwam. “Nou, dit is dan dan ook de Narsingh die we kennen, en de reden dat hij waarschijnlijk niet de absolute top haalt. Snelheid heeft hij wel.”

Het was niet de enige grote kans die Narsingh miste. Na 57 minuten verloor de ver uitgekomen doelman Nick Marsman de bal aan Danilo, die Narsingh in stelling bracht aan de rand van het zestienmetergebied. Hij hoefde alleen nog Senesi te passeren, maar kreeg de bal niet langs de verdediger. “Net stond er wel een keeper, maar hier staat er niet eens een keeper”, lacht Perez. “Dan lukt het ook niet. Ik zou er als teamgenoot of trainer gek van worden.”

Narsingh gaf na de wedstrijd toe dat hij het gevoel heeft dat Twente door hem twee punten verloor. Wel bleek hij tevreden over zijn optreden in de eerste helft. “Of ik mijn punt heb gemaakt? Ik heb laten zien dat ik gewoon heel dreigend kan zijn en dat ik gewoon een gevaarlijke speler ben. Dus ik denk dat ik mezelf wel heb laten zien”, zei de rechtsbuiten. “De vraag is: waar leg je de lat? Narsingh vindt eigenlijk dat hij heeft laten zien dat hij echt een goede speler is”, reageert Perez op het interview. “Ik zou toch echt zeggen: ‘Ik heb me zó verschrikkelijk níét laten zien vandaag.’”.

“In de topsport gaat het om winnen en verliezen en goals maken", vult hij aan. "Joël Drommel zei na afloop dat hij trots was op het team. Waar leg je de lat dan? Waar ben je trots op? Je speelt tegen zo’n zwak Feyenoord, je staat 2-0 voor en je pakt één punt.” Narsingh speelde een hoofdrol bij de goals van Twente. Na twaalf minuten kwam hij in balbezit na geklungel van Spajic en werd hij dwarsgezeten door Senesi, wat resulteerde in een (benutte) penalty van Danilo. Een minuut later was het opnieuw raak voor Twente. Door een hakje van Queensy Menig dook Narsingh vrij op aan de linkerkant van het strafschopgebied. Zijn voorzet werd bij de tweede paal tegen de touwen gewerkt door Tyronne Ebuehi.