Manchester United herovert tweede plek zonder indruk te maken

Zondag, 21 februari 2021 om 21:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:04

Manchester United heeft in eigen huis na een weinig overtuigend optreden gewonnen van Newcastle United. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer legde met name in de eerste helft een matige vertoning op de mat, maar trok in de tweede helft alsnog aan het langste eind: 3-1. Solskjaer moest het op de bank doen zonder stafleden Michael Carrick, Mike Phelan and Kieran McKenna, die voorafgaand aan het duel positief werden getest op het coronavirus. Ook Donny van de Beek ontbrak. De middenvelder moest het duel vanwege blessureleed aan zich voorbij laten gaan. Door de zege herovert United de tweede plek, die eerder op de dag werd ingenomen door Leicester City. Solskjaer gunde in de absolute slotfase Shola Shoretire zijn debuut als zeventienjarige.

United, dat donderdag indruk maakte in de Europa League door met 0-4 te winnen bij Real Sociedad, begon weifelend aan het duel. De ploeg van Solskjaer speelde slordig en leed veelvuldig onnodig balverlies. Na een kwartier spelen leverde het eerste gevaar wel bijna direct een treffer op. Daniel James, die voor het eerst sinds 26 december in de basis stond, brak door aan de rechterkant en leverde een scherpe voorzet op Anthony Martial. Doelman Karl Darlow wist echter ternauwernood in te grijpen en in tweede instantie te redden voordat de aanvaller van United gevaarlijk kon worden.

Naarmate de eerste helft vorderde kwam United iets beter in het spel. Het leidde na een half uur spelen tot de openingstreffer van Marcus Rashford. De aanvaller trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en besloot zijn individuele actie met een flitsend schot in de korte hoek: 1-0. Heel lang kon United alleen niet genieten van de voorsprong, doordat Allan Saint-Maximin vijf minuten later voor de gelijkmaker zorgde. De Fransman zag hoe Harry Maguire een indirecte hoekschop matig verwerkte en schoot ineens raak uit de stuit: 1-1. Even daarvoor dwong diezelfde Saint-Maximin De Gea al tot een noodzakelijke redding met een schot vanaf de rand van de zestien.

In de tweede helft trok United het lichte veldoverwicht door, maar zorgde wederom Saint-Maximin voor het eerste gevaar, toen de middenvelder met een hard schot andermaal de vuisten van De Gea vond. Na tien minuten spelen in de tweede helft nam United voor de tweede keer de leiding. Nemanja Matic trok vanaf de linkerkant de zestien binnen, bereikte Bruno Fernandes niet, maar zag hoe James raak schoot in de korte hoek: 2-1. Het betekende voor de Welshman zijn derde treffer van het seizoen.

Newcastle probeerde in de tweede helft onder de druk van United uit te voetballen, maar kwam amper in het stuk voor en moest toezien hoe Martial dichtbij de beslissing was. De aanvaller trok vanaf rechts naar binnen en haalde verwoestend uit, maar trof de vuisten van Darlow. Een kwartier voor tijd zorgde Fernandes alsnog voor het slotakkoord. De Portugees mocht aanleggen vanaf de stip na een overtreding van Joe Willock op Rashford. Fernandes faalde niet, stuurde Darlow de verkeerde hoek in en zorgde voor zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen voor de 3-1 eindstand.