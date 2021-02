‘Van Philipp Max zijn ze gek; ik zie iemand die totaal niet kan verdedigen’

Willem van Hanegem heeft zijn bedenkingen bij een scala aan spelers van PSV. In zijn column voor het Algemeen Dagblad benoemt Van Hanegem de gebreken van spelers als Philipp Max, Pablo Rosario, Ibrahim Sangaré en Timo Baumgartl. Wel is de oud-topvoetballer goed te spreken over Donyell Malen en Mario Götze, die zondag als invallers goud waard waren tegen Vitesse (3-1 zege).

PSV startte tegen Vitesse met zes nieuwe spelers ten opzichte van het Europa League-duel met Olympiacos van donderdag, dat met 4-2 werd verloren. In de pauze leidde Vitesse met 0-1 en die score had hoger kunnen zijn, beseft Van Hanegem. In zijn ogen had Vitesse de wedstrijd in de eerste helft 'gewoon' moeten beslissen. "Maar als Malen en Götze eenmaal op het veld staan, is dat een enorm verschil met de ploeg zonder die twee spelers. Zonder die gasten is het wel erg pover bij PSV." Malen zorgde voor de gelijkmaker, waarna Götze nog twee doelpunten voor zijn rekening nam.

Een van de nieuwkomers in de basiself was Baumgartl, nadat de verdediger tegen Olympiacos in de eerste helft inviel door een hoofdblessure van Olivier Boscagli. "Ik wil niet aansluiten bij de polonaise van mensen die Baumgartl een slechte speler vinden, dat vind ik te makkelijk. Maar wat hij tegen Olympiacos liet zien in de Europa League, dat was bijna onvoorstelbaar. Zo slecht", vindt Van Hanegem. Baumgartl ging in de fout bij de 3-2 van Olympiacos. Hij dacht rustig te kunnen opbouwen, maar liet zich van de bal zetten door Youssef El-Arabi. De spits kon zo doorlopen naar doelman Yvon Mvogo, die hij knap uitkapte.

"Van Philipp Max zijn ze gek in Eindhoven. Maar ik zie vooral iemand die totaal niet kan verdedigen. En verder gaat het maar over het duo Rosario en Sangaré. Toen de laatste voor miljoenen vanuit Frankrijk naar PSV kwam, leek het alsof ze bij PSV aangaven ‘nou gaan jullie wat beleven’. Nou, dat valt reuze mee hoor", vervolgt de Kromme. "Rosario heeft het zwaar te verduren bij de achterban. Ik heb het idee dat hij daarom meer moeilijke ballen speelt dan voorheen. Om te laten zien dat hij wél kan voetballen. Dat werkt vaak averechts."