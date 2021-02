Ajax is oppermachtig en spaart Sparta in de tweede helft

Zondag, 21 februari 2021 om 21:55 • Yanick Vos • Laatste update: 21:59

Ajax heeft zondagavond geen fout gemaakt tegen Sparta Rotterdam. De koploper van de Eredivisie had in de Johan Cruijff ArenA geen kind aan de ploeg van trainer Henk Fraser en won met duidelijke cijfers: 4-2. Ajax zette aan in de eerste helft en ging rusten met een 3-0 voorsprong. In het tweede bedrijf beet Sparta wat meer van zich af en nam Ajax wat gas terug, waardoor een monsterscore uitbleef. Door de overwinning komt Ajax op 56 punten, 6 meer dan achtervolger PSV. De Amsterdammers hebben bovendien een wedstrijd tegoed.

Mohammed Kudus verscheen voor het eerst sinds 21 oktober weer in de basis bij Ajax. De Ghanees maakte na zijn knieblessure al zijn rentree als invaller en kreeg nu het vertrouwen vanaf de aftrap. Ten Hag voerde meerdere wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van afgelopen donderdag, toen in de Europa League de Franse koploper Lille OSC met 1-2 werd verslagen. Lisandro Martínez behield zijn plek centraal in de acterhoede en stond met een splijtende pass aan de basis van de openingstreffer in de veertiende minuut. Hij stuurde aanvoerder Dusan Tadic de diepte in, die op zijn beurt Sébastien Haller een niet te missen kans bood. De Ivoriaans international tekende van dichtbij voor zijn vierde competitiedoelpunt. Ajax kreeg niet veel later een grote kans om de marge op twee te brengen. Een vrije trap van Tadic werd in het strafschopgebied verlengd door Martínez, waarna Edson Álvarez bij de tweede paal net tekortkwam om raak te koppen.

Ajax was heer en meester op eigen veld. Het percentage van 75 procent balbezit in de eerste helft was veelzeggend. Het was wachten op de 2-0 en deze leek in de 26ste minuut te vallen toen de Amsterdammers vanuit de counter gevaarlijk werden. Antony bediende Tadic, die het net liet bollen. Na ingrijpen van de VAR werd het doelpunt afgekeurd omdat de Braziliaanse buitenspeler buitenspel stond op het moment dat hij de diepte werd ingestuurd door Daley Blind. Tien minuten later kon Sparta niet gered worden door de videoscheidsrechter toen Haller met het hoofd scoorde. De bezoekers waren omsingeld in het eigen strafschopgebied toen Blind hoog voor gaf op Álvarez. De Mexicaanse middenvelder bediende met het hoofd de Ajax-spits: 2-0. Door het scoreverloop en het krachtsverschil leek de angst in de ploeg van Sparta te kruipen. Het team van Fraser liep achteruit en werd van het kastje naar de muur getikt. Haller aasde op een hattrick, maar het was Perr Schuurs die de 3-0 maakte. Op slag van rust legde Tadic vanaf ongeveer twintig meter van het doel af op de verdediger, die met een lage schuiver Maduka Okoye kansloos liet.

Fraser sprak voor de wedstrijd de verwachting uit dat Sparta de schade moest beperken. De manier waarop zijn ploeg ten onder ging in Amsterdam zinde hem echter niet en daarom wisselde hij halverwege de wedstrijd liefst vier spelers: Dirk Abels, Bart Vriends, Bryan Smeets en Deroy Duarte. Zijn ingreep sorteerde niet direct het gewenste effect, want de tweede helft was nog geen vijf minuten oud toen Kudus de 4-0 maakte. Tadic controleerde de bal na een diepe pass op knappe wijze in het strafschopgebied en legde af op de inlopende Ghanees, die raak schoot in de verre hoek. Met nog veertig minuten op de klok leek een monsterscore in de maak. Toch deed Sparta uit het niets iets terug. Na zwak ingrijpen van de achterhoede van Ajax kon invaller Danzell Gravenberch alleen af op Maarten Stekelenburg. De Sparta-spits speelde door de benen van de keeper en tekende voor de 4-1. Sparta gooide wat meer energie in de tweede helft, maar het was niet genoeg om het de koploper moeilijk te maken. Door de riante voorsprong kon Ten Hag het zich permitteren om Tadic na een klein uur spelen te vervangen voor Oussama Idrissi, die zijn Eredivisie-debuut maakte. Kudus werd tegelijkertijd vervangen door de jarige Davy Klaassen (28).

Ajax kreeg in het laatste kwart van de wedstrijd genoeg mogelijkheden om de score verder uit te breiden. Onder meer Idrissi liet zich nadrukkelijk gelden en ook invaller Brian Brobbey, een kwartier voor tijd de vervanger van Haller, was op zoek naar een doelpunt. De thuisploeg werd echter slordiger in balbezit, waardoor grote kansen uitbleven. Sparta deed vlak voor tijd nog wat terug via Gravenberch. Op aangeven van Mario Engels passeerde de invaller Stekelenburg voor de tweede keer deze avond. De Rotterdammers keren desondanks zonder punten huiswaarts en kunnen zich voorbereiden op de belangrijke wedstrijd van volgende week tegen Willem II. Voor Ajax staat donderdag de thuiswedstrijd tegen Lille OSC op het programma, waarna drie dagen later de topper tegen PSV wacht.