Rondo geniet van Ajax: ‘Maar zou je hem halen? Hij is slechts 1 meter 80’

Zondag, 21 februari 2021 om 21:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:23

Ruud Gullit geniet van de doorbraak van Jurriën Timber bij Ajax. De negentienjarige verdediger had een basisplaats in de laatste vier officiële wedstrijden van zijn ploeg: driemaal als centrale verdediger en zondagavond tegen Sparta Rotterdam als rechtsback. In de uitzending van Rondo wordt het optreden van Timber in de Europa League tegen Lille OSC (1-2 zege) beoordeeld en wordt wat uitgebreider gesproken over de benodigde kwaliteiten voor een verdediger van Ajax.

"Timber ken ik omdat mijn zoontje altijd tegen hem speelde", vertelt Gullit bij het praatprogramma. Zijn zoon Maxim doorliep de jeugdopleiding van AZ en speelt nu voor de beloftenploeg van die club. "Timber was toen rechtsback. Hij is zó goed aan de bal, het gaat zó makkelijk. Maar: zou je hem als centrale verdediger kopen, de rol waarin hij nu speelt, als je een buitenlandse club bent? Hij is natuurlijk vrij klein, 1 meter 80. Maar aan de bal is hij geweldig." Gullit genoot ook van 'de twee latino's': Lisandro Martínez en Edson Álvarez. "Die vind ik echt geweldig. Die gingen erop. Dat gif heb je gewoon nodig." Nicolás Tagliafico krijgt eveneens complimenten: "Een gifkikker. En Daley Blind was geweldig. Hij is als middenvelder veel beter." Blind speelde dit seizoen weinig op het middenveld, maar verving de geschorste Ryan Gravenberch in Frankrijk.

Gullit denkt dat er in Amsterdam andere eisen worden gesteld aan verdedigers dan bij de meeste andere clubs en dat het vertrek van Mitchel Bakker (naar Paris Saint-Germain) en Sven Botman (naar Lille OSC) daar mede aan te wijten is. Rensch lijkt Perr Schuurs gepasseerd in de pikorde, al stonden de twee verdedigers tegen Sparta samen op het veld. “Ze zoeken bij Ajax een ander type verdediger. Ze willen iemand die heel creatief kan zijn aan de bal. Een échte verdediger denkt daardoor op een gegeven moment: maak ik hier wel kans? Dat is een keuze van Ajax en ik vind het een terechte keuze, want ze spelen echt goed."

Tafelgenoot Marco van Basten kan zich daarin vinden. "Je moet bij Ajax met ruimte in je rug kunnen verdedigen, je moet aan de bal initiatief tonen en technisch vaardig zijn, en je moet goed kunnen verdedigen van man tot man. Er wordt veel meer van je gevraagd dan bij andere clubs", stelt de oud-aanvaller, die niet te hard van stapel wil lopen als het aankomt op de ontwikkeling van Timber. "Laat hem nou eerst vier jaar in Nederland spelen. Als iemand goed heeft gespeeld, hebben we het al over Duitsland, Spanje en Italië." Wel is Van Basten goed te spreken over het spel van Ajax. "Ik vind dat de hand van Erik ten Hag ook wel te zien is. Ik vind dat hij ervoor zorgt dat er echt heel goed gevoetbald wordt. Hij heeft een ander elftal dan vorig jaar, maar heeft het toch zover gekregen dat je zulke wedstrijden op de mat kunt leggen."