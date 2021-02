Ten Hag lijkt niet te rekenen op tweetal tegen Lille: ‘Bijna uitgesloten’

Zondag, 21 februari 2021 om 20:08 • Yanick Vos • Laatste update: 20:12

Ajax moet het aanstaande donderdag in de thuiswedstrijd tegen Lille OSC waarschijnlijk stellen zonder Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico. De twee backs kampen met een blessure en volgens trainer Erik ten Hag is de kans klein dat zij op tijd hersteld voor de return in de zestiende finales van de Europa League. Het meespelen van Mazraoui noemt Ten Hag ‘bijna uitgesloten’.

Tagliafico raakte donderdag tegen Lille (1-2 winst) geblesseerd, maar maakte wel de negentig minuten vol. Zondagavond ontbreekt hij in de wedstrijdselectie voor de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. “Donderdag heb ik al aangegeven dat hij geblesseerd is geraakt. Hij is niet fit genoeg”, aldus Ten Hag in gesprek met ESPN voorafgaand aan het duel met Sparta. Of de Argentijnse linksback aanstaande donderdag in actie kan komen durfde de trainer niet te zeggen. “Er zijn nog een paar dagen te gaan, maar het is niet heel positief op dit moment.”

Mazraoui ontbrak afgelopen donderdag al bij Ajax in Lille. De Marokkaans international viel vorige week in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-2) geblesseerd uit. “Mazraoui is hetzelfde verhaal”, aldus Ten Hag, die weinig hoop heeft. “Richting donderdag is het bijna uitgesloten. Vorige week viel hij geblesseerd uit met een blessure aan zijn oog. Het is zijn gezichtsvermogen, dat zal toch eerst terug moeten keren.” Aanstaande donderdag heeft Ten Hag Ryan Gravenberch wel terug. De middenvelder was in de uitwedstrijd geschorst en mag in de return wel weer in actie komen.

Mazraoui werd in Lille vervangen door Devyne Rensch. De jonge rechtsback zit zondag tegen Sparta op de bank en wordt op zijn beurt vervangen door Jurriën Timber. Tagliafico wordt zondagavond vervangen door Daley Blind. Laatstgenoemde speelde ook al op die positie in de met 0-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen AZ van vorige maand.