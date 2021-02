Perez spreekt Ten Hag tegen: ‘Als dat zo is, dan tekent Brobbey morgen al’

Zondag, 21 februari 2021 om 20:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:13

Ajax heeft de hoop op een langer verblijf van Brian Brobbey nog niet volledig opgegeven, zo beaamt trainer Erik ten Hag vlak voor de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Eerder deze maand kondigde Ajax aan dat Brobbey zijn aflopende contract niet gaat verlengen, maar de club blijft pogingen ondernemen om de jonge aanvaller van gedachten te doen veranderen.

Brobbey maakte donderdag als invaller het winnende doelpunt tegen Lille OSC (1-2) in de Europa League. Na de wedstrijd zei Ten Hag dat de spits nog 'minimaal' een halfjaar in Amsterdam speelt, waarmee hij de indruk wekte dat een contractverlenging nog mogelijk is. Ajax probeert daar in ieder geval nog werk van te maken. “Ja, natuurlijk. Wij vechten voor onze spelers. Als wij de overtuiging hebben dat hij op zijn plek is bij Ajax en dat dit voor hem de beste plek is, en dat zijn we, dan zullen we ervoor vechten", maakt Ten Hag duidelijk bij ESPN.

"Brian zit er goed in. Hij geeft alles voor Ajax. Wij willen hem graag behouden. De band is sterk, dus is er ook een basis om dat te proberen", concludeert de oefenmeester, die Brobbey zondagavond op de bank laat beginnen tegen Sparta. Vlak voor de aftrap merkt Kenneth Perez op dat Ajax niet daadwerkelijk 'alles' doet om Brobbey te behouden. "Als je álles ervoor over hebt, dan is er morgen getekend. Dus dat is niet helemaal waar. Als Ajax er alles voor over heeft, betekent het dat je een heel goede aanbieding wilt doen."

Collega-analist Marciano Vink vreest dat de pogingen van de club zonder resultaat zullen blijven. "Volgens mij is het gewoon gedaan en maakt hij het seizoen naar behoren af. Ik geloof hem oprecht dat hij alles geeft als hij speelt. Ik denk dat deze jongen gewoon naar het buitenland gaat en dat Mino (Raiola, red.) het plan al heeft bepaald." Brobbey wordt in Duitsland het meest nadrukkelijk in verband gebracht met RB Leipzig, al worden ook de namen van Borussia Dortmund en Bayern München her en der genoemd.

Begin deze maand liet José Fortes, een andere zaakwaarnemer van Brobbey, weten Ajax niets te verwijten. "Ajax heeft er echt alles aan gedaan. Met het voorstel was ook weinig mis", benadrukte Fortes. Volgens de belangenbehartiger houdt de keuze van zijn cliënt geen verband met de komst van Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham United en voorlopig de eerste spits zal blijven. "Nee, ook niet. Brian maakt deze keuze op basis van zijn gevoel. Daar kan Ajax niks aan doen. We zijn nog niet in gesprek met andere clubs. We zullen zien wat de toekomst brengt. Maar nogmaals, dat ligt niet aan Ajax."