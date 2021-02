Manchester City vervolgt tegen Arsenal indrukwekkende serie dankzij Sterling

Zondag, 21 februari 2021 om 19:24 • Yanick Vos • Laatste update: 19:33

Manchester City heeft goede zaken gedaan in de strijd om de Engelse landstitel. Een doelpunt van Raheem Sterling in de tweede minuut was voldoende voor de ploeg van manager Josep Guardiola om Arsenal van zich af te schudden: 0-1. De thuisploeg hield lang uitzicht op een goed resultaat, maar kreeg het niet voor elkaar om City-keeper Ederson te passeren. Het betekent de achttiende overwinning op rij voor Manchester City in alle competities.

Arsenal, de huidige nummer tien van de Premier League, kon vooraf weinig vertrouwen putten uit de statistieken. The Gunners verloren de laatste zeven competitiewedstrijden van Manchester City en zouden ook zondagavond geen punten overhouden aan de onderlinge ontmoeting. De bezoekers uit Manchester legden de basis voor de overwinning al in de tweede minuut. Riyad Mahrez had een afgemeten voorzet in huis op Sterling, die met een kopbal Arsenal-keeper Bernd Leno kansloos liet.

Manchester City begon ijzersterk aan het duel in het Emirates Stadium en kreeg via Sterling al snel de kans op de 0-2. Op aangeven van Kevin De Bruyne kreeg Sterling een grote kans, maar hij had te veel tijd nodig en zag Leno ingrijpen. Arsenal kon in de openingsfase niets anders doen dan verdedigen en mocht blij zijn dat het na tien minuten spelen niet op een grotere achterstand stond. Het team van Mikel Arteta overleefde de wervelstorm van Manchester City en kwam daarna zelf wat beter in de wedstrijd. Nicolas Pépé was namens de thuisploeg het dichtst bij de gelijkmaker, maar schoot in het zijnet.

Na de thee waren de beste kansen voor de lijstaanvoerder van de Premier League. Ilkay Gündogan had de 0-2 op zijn schoen, maar opnieuw was het Leno die in de weg lag. Doordat City er niet in slaagde om de score verder uit te breiden behield Arsenal uitzicht op een goed resultaat. Met nog twintig minuten op de klok bracht Arteta met Emile Smith Rowe en Alexandre Lacazette verse krachten binnen de lijnen in de hoop om een gelijkspel uit het vuur te slepen. Een doelpunt voor Arsenal zat er echter geen moment in. De beste kans was echter voor Manchester City, maar João Cancelo weigerde de wedstrijd te beslissen.