Fenerbahçe moet naar beneden kijken na pijnlijke thuisnederlaag

Zondag, 21 februari 2021 om 18:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:12

Fenerbahçe is zondagavond tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in de Süper Lig. De titelkandidaat verloor met 0-1 van van middenmoter Göztepe en laat daardoor na om op gelijke hoogte te komen met koploper Galatasaray. Bovendien heeft Besiktas, de nummer twee van de competitie, nog een duel tegoed en daarmee de mogelijkheid om eveneens een gat van drie punten te slaan met Fenerbahçe.

Fenerbahçe hoopte niet alleen aansluiting te vinden bij Galatasaray, maar is door de recente opmars van Trabzonspor ook gedwongen om naar beneden te kijken, zeker omdat beide teams elkaar volgende week treffen in het Senol Günes Stadion. Een overwinning op Göztepe was dus hoogst nodig. Gezien de geschiedenis tussen beide clubs was dat ook te verwachten: de laatste keer dat Göztepe een uitwedstrijd tegen de topclub won, was in het jaar 2000. Toch keek het team van trainer Erol Bulut al na acht minuten tegen een achterstand aan.

Na een corner van Fenerbahçe lanceerde Fousseni Diabaté een razendsnelle uitbraak met een lange bal richting Halil Akbunar. De eenzame aanvaller kwam halverwege de vijandelijke helft eerder bij de bal dan de ver uitgekomen keeper Altay Bayindir en kon daardoor afronden in een leeg doel: 0-1. In de tweede helft wist Fenerbahçe die schade niet meer te repareren, waardoor het duur puntenverlies oploopt in de titelstrijd. De club uit Aziatisch Istanbul speelde met Mesut Özil, terwijl Ferdi Kadioglu op de bank bleef.