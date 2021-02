Lille sluit slechte week af met winst en gaat weer aan kop in Ligue 1

Zondag, 21 februari 2021 om 19:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:04

Lille OSC heeft zondagavond de koppositie in de Ligue 1 overgenomen van Olympique Lyon. De ploeg van trainer Christophe Galtier was op bezoek bij laagvlieger Lorient met 1-4 te sterk, mede door een schitterende vrije trap van Jonathan Ikoné. De overwinning is een welkome opsteker voor Lille, dat donderdag op bezoek bij Ajax een 1-2 achterstand moet zien goed te maken in de strijd om een plek bij de laatste zestien in de Europa League. Sven Botman begon in de basis en deed de volledige wedstrijd mee.

Lille leek in de beginfase van het duel weinig naweeën te hebben overgehouden aan de nederlaag van donderdag en trok tegen de nummer achttien van de Ligue 1 direct ten aanval. Dit leidde na een kwartier spelen tot het eerste moment van opwinding, toen Xeka het vijandelijke doel voor de eerste keer onder vuur nam. De middenvelder legde aan van een meter of dertig, maar zag zijn inzet een meter over het doel van Matthieu Dreyer gaan. Amper vijf minuten later was het wel raak. Lorient kreeg de bal niet weg uit het eigen strafschopgebied, waarna Xeka uithaalde en de bal via verdediger Andrew Gravillon achter Dreyer belandde: 0-1.

Lorient had tot dat moment weinig in te brengen, maar rechtte al snel de rug. Jérôme Hergault draaide de bal vanaf de linkerkant van het veld voor het doel en zag tot zijn verbazing dat niemand de bal beroerde, waarna het leer bij de tweede paal binnenviel: 1-1. Lille trok het initiatief vervolgens weer naar zich toe en leek tien minuten voor rust opnieuw de voorsprong te pakken, ware het niet dat een rake kopbal van Ikoné uit een rebound werd teruggevlagd wegens buitenspel. José Fonte kon even later wel juichen. De aanvoerder haalde ineens uit na een afgeslagen bal en zag zijn schuiver van een meter of twintig doel treffen in de linkerbenedenhoek: 1-2.

In de tweede helft viel er beduidend minder te genieten voor beide doelen en bleef Lille het betere van het spel houden. Desondanks was het de thuisploeg die de eerste kans liet noteren. Julien Laporte kreeg zijn hoofd tegen de bal uit een scherp aangesneden vrije trap vanaf de rechterkant van het veld, maar moest toezien hoe Mike Maignan eenvoudig redde. Vijf minuten later werd het duel in het slot gegooid door Ikoné, die een vrije trap voor zich opeiste op de rand van de zestien. De Fransman krulde de bal schitterend in de rechterbovenhoek en liet Dreyer voor de derde keer kansloos: 1-3. In de blessuretijd zorgde invaller Domagoj Bradaric voor het slotakkoord. De verdediger kreeg de bal op de rand van de zestien aangespeeld en schoot met links diagonaal raak voor de 1-4.