Opstelling Ajax op meerdere posities gewijzigd; basisplaats Kudus

Zondag, 21 februari 2021 om 18:50 • Yanick Vos • Laatste update: 19:09

Ajax sluit speelronde 23 van de Eredivisie zondagavond vanaf 20.00 uur af met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Trainer Erik ten Hag voert een aantal wijzigingen door ten opzichte van het duel van afgelopen donderdag in de Europa League met Lille OSC (1-2 winst). Mohammed Kudus start voor het eerst dit kalenderjaar vanuit de basis. Hij krijgt als aanvallende middenvelder de voorkeur boven Davy Klaassen, die rust lijkt te krijgen.

Kudus stond op 21 oktober voor het laatst in de basis bij Ajax. In de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Hij maakte als invaller al zijn rentree en krijgt nu vanaf het eerste fluitsignaal het vertrouwen van de trainer. Ook Sébastien Haller keert terug in de basis. De spits is in de Europa League niet speelgerechtigd en werd tegen Lille in de punt van de aanval vervangen door Dusan Tadic, die op zijn beurt weer naar de linksbuitenpositie verhuist.

Ryan Gravenberch verschijnt ook weer aan de aftrap. Hij was geschorst tegen Lille en werd op het middenveld vervangen door Daley Blind. Laatstgenoemde speelt tegen Sparta als linksback. Nicolás Tagliafico liep tegen Lille een blessure op en ontbreekt zondagavond in de wedstrijdselectie. Jurriën Timber donderdag nog centrumverdediger in de Europa League, start als rechtsback. Zijn plek in de achterhoede wordt ingevuld door Perr Schuurs.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Kudus, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Vriends, Heylen, Pinto; Harroui, Fortes, Smeets, Duarte; Thy