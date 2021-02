Mislukt experiment breekt PSV niet op dankzij Malen en Götze

Zondag, 21 februari 2021 om 18:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:51

PSV heeft zondag op de valreep drie punten overgehouden aan de competitiewedstrijd tegen Vitesse. De Eindhovenaren kwamen in een nieuwe formatie en met veel nieuwe spelers vroeg op achterstand, maar wisten de rug te rechten in de tweede helft, toen trainer Roger Schmidt teruggreep naar de bekende 4-2-2-2-formatie: 3-1. Invaller Mario Götze zorgde in de slotfase voor de beslissende doelpunten. PSV nadert Ajax tot drie punten, maar de koploper heeft twee duels tegoed, waaronder de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondagavond. Vitesse blijft op de vijfde plek staan en pakte slechts één punt in de laatste vijf duels.

PSV startte met zes nieuwe spelers ten opzichte van het Europa League-duel met Olympiacos van donderdag, dat met 4-2 werd verloren. Alleen Yvon Mvogo, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Ibrahim Sangaré en Eran Zahavi behielden hun basisplek. Bovendien stapte Schmidt af van het 4-2-2-2-systeem en opteerde hij voor een 5-3-2-variant, met verrassende namen in de verdediging. Mauro Júnior speelde als linksback en Pablo Rosario stond centraal in de verdediging. PSV stond bij rust met 0-1 achter en het was een klein wonder dat er niet vaker werd gescoord in de eerste helft. Door veel fouten aan beide kanten ontstond immers een spectaculaire wedstrijd, waarin de kansen elkaar in rap tempo opvolgden.

Het openingsdoelpunt ontstond wél uit een goed uitgespeelde aanval. In de vierde minuut combineerde Vitesse vlot op de helft van PSV. Vanaf de rechterflank gaf Eli Dasa een lage voorzet op aanvaller Armando Broja, die niet voldoende werd gehinderd door de defensie en de linkerhoek vond. Een van de nieuwkomers bij PSV, Yorbe Vertessen, liet na om er al gauw 1-1 van te maken. De aanvaller zette druk op Remko Pasveer, die de bal van de voet liet stuiten, maar in een poging om te profiteren van de misser, raakte Vertessen de bal verkeerd. Aan de overzijde leidde een blunder van Rosario bijna tot de 0-2. De verdediger liet zich van de bal zetten door Broja, die op het doel afstormde en Mvogo omspeelde. Van net buiten het strafschopgebied schoot hij vervolgens op de paal.

Na een halfuur stuitte Zahavi uit kansrijke positie op Pasveer. Even daana leek de schade voor PSV groter te worden. Arbiter Björn Kuipers wees immers naar de strafschopstip, maar bedacht zich na het bekijken van de camerabeelden. Na een lange bal van Riechedly Bazoer van achteruit constateerde Kuipers een overtreding van Érick Gutiérrez op de doorgebroken Broja. De middenvelder van PSV trok aan zijn arm en kwam daarna in contact met zijn kuit. Na het bekijken van de beelden oordeelde Kuipers dat de overtreding werd begaan buiten het strafschopgebied en koos hij ervoor om een gele kaart toe te kennen. De vrije trap van Oussama Tannane werd door Mvogo uit de hoek gehouden; in de herkansing schoot de creatieveling van Vitesse op de paal.

Daarmee kwam een veelbewogen eerste helft ten einde. In de pauze greep Schmidt in, door Adrian Fein en Gutiérrez te vervangen door respectievelijk Philipp Max en Donyell Malen en terug te keren naar een 4-2-2-2-systeem, met Mauro als rechtsbuiten en Rosario op het middenveld. In het 'vertrouwde' systeem wist PSV de wedstrijd toch nog te kantelen. Halverwege de tweede helft werd Zahavi in het strafschopgebied bediend door Götze, waarna de aanvaller ploeggenoot Malen in staat stelde om er 1-1 van te maken. In de jacht op de winnende treffer stuitte Malen op Pasveer, alvorens Götze de 2-1 en 3-1 voor zijn rekening nam. In eerste instantie tikte hij een pass van Malen van dichtbij binnen, waarna hij ook voorbereidend werk van Ryan Thomas bekroonde.