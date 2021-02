‘Het maakt niet uit wie meegaat, als het maar niet Hélène Hendriks is’

Frank Wormuth legt de schuld van de 3-0 nederlaag van Heracles Almelo tegen RKC Waalwijk gekscherend bij Hélène Hendriks. De aanwezigheid van de presentatrice van ESPN bij wedstrijden van Heracles staat voor de nummer elf van de Eredivisie niet garant voor goede resultaten, merkt Wormuth lachend op.

“Het is de vierde keer dat ze bij een wedstrijd van ons is en de vierde keer dat we verliezen”, zegt de Duitser voor de camera’s van de betaalzender. “Dan moet het aan Hélène liggen.” Heracles kwam zwak voor de dag in Waalwijk en keek halverwege de eerste helft al tegen een 2-0 achterstand aan door treffers van Ola John en Lennerd Daneels. In de tweede helft zette Richard van der Venne de 3-0 eindstand op het bord.

Volgend weekeinde mag de ploeg van Wormuth op revanche in de derby tegen FC Twente, die zaterdagavond op het programma staat. Er is echter één nadeel voor Heracles. “Volgende week ben ik ook bij jullie wedstrijd”, aldus Hendriks. “Dat kan niet zo zijn”, reageert Wormuth. “Kunnen we wisselen? Het maakt niet uit welke persoon, als het maar niet deze vrouw is. Sorry Hélène”, aldus de oefenmeester gekscherend. Het is de eerste keer dat Twente en Heracles elkaar treffen dit seizoen. Het gat tussen beide Overijsselse formaties is zes punten in het voordeel van Twente.