Grote teleurstelling bij Ronald Koeman: ‘Het is altijd hetzelfde probleem’

Zondag, 21 februari 2021 om 17:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:44

Ronald Koeman maakte zondagmiddag na de misstap van Barcelona tegen Cádiz (1-1) een terneergeslagen indruk. De achtste competitiezege op rij leek zondagmiddag op komst, maar een rake strafschop van de bezoekers na een onhandige overtreding van Clément Lenglet vlak voor tijd liet het duel toch nog onbeslist eindigen. De achterstand op koploper Atlético Madrid bedraagt zodoende niet zes maar acht punten. Een nieuwe domper voor de Catalanen, die afgelopen week in de Champions League een pak slaag van Paris Saint-Germain (1-4) kregen.

Koeman kreeg de vraag of hij voor een dergelijk scenario in de slotfase had gevreesd, vooral omdat Barcelona het duel maar niet in het slot kon gooien. “Ik was niet nerveus, maar je weet dat in een wedstrijd als deze, wanneer je een minimale voorsprong hebt, altijd dingen kunnen gebeuren”, vertelde de Nederlander in gesprek met Spaanse media. “We hebben niet een tweede keer kunnen scoren om voor meer rust te kunnen zorgen. Daar zijn we teleurgesteld over. We hebben punten laten liggen die we niet mochten verspelen. Of ik teleurgesteld ben? Natuurlijk ben ik héél, héél teleurgesteld. Mogelijk zelfs nog meer dan afgelopen dinsdag”, verwees hij naar de nederlaag in de Champions League.

“We hadden een zeer goede route in LaLiga afgelegd. En we waren vandaag niet op zeer grote problemen gestuit. Dit elftal moet deze wedstrijd op basis van kwaliteit winnen en dat hebben we niet gedaan.” Barcelona, dat zeven competitieduels op rij had gewonnen, loopt zodoende maar één punt in op Atlético. “Het is niet moeilijker geworden dan het al was. De ruime achterstand was er al. Het is duidelijk dat geen enkel team onverslaanbaar is of dat er een team is dat alles gaat winnen. We hebben nog steeds opties, maar weer hebben we belangrijke punten laten liggen die iets extra’s voor ons hadden kunnen betekenen.”

Oioioi!! Cádiz komt toch nog terug ?? De bezoekers maken vanaf de stip de 1-1, na een ongelukkige actie van Lenglet ??#ZiggoSport #LaLiga #BARCAD pic.twitter.com/HUJwyUNQMM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2021

Koeman kreeg vragen over het moment waarop Lenglet een strafschop veroorzaakte. Bijvoorbeeld of de trainer van Barcelona meer teleurgesteld was over het uitblijven van een tweede doelpunt of over de veroorzaakte strafschop. “Ik houd er niet van om de spelers de schuld te geven. Het gaat om het team. We hebben de wedstrijd gedomineerd en Cádiz speelde met veel spelers achter de bal. In aanvallend opzicht hebben we ons niveau niet gehaald. Er zijn fases in een wedstrijd waarin je het verschil moet maken. Door bijvoorbeeld anders te spelen. Een tegenstander kan altijd in de laatste minuten scoren.”

Koeman had het bewuste moment naar eigen zeggen nog niet goed bekeken. “Ik heb de beelden snel gezien en ik denk dat het twijfelachtig was. Maar je kan ervoor fluiten”, stelde de Nederlander. "Voor een verdediger is het belangrijk dat je weet waar je staat, waar een situatie zich afspeelt. Ik weet niet of Clément daar dat risico had moeten nemen en voor de bal had moeten gaan. Wellicht niet, maar ik moet het moment nog analyseren.” Voor Koeman is de misstap in LaLiga niet onvergeeflijk, ook niet na het debacle tegen PSG. “Ik denk niet dat het onvergeeflijk is. Het was weliswaar een uitgelezen kans om de achterstand te verkleinen, maar tegelijkertijd is vandaag bewezen dat je hard moet werken en ook goed moet spelen om wedstrijden te winnen”, benadrukte de voormalig bondscoach.

“We hebben punten verspeeld in een wedstrijd die we controleerden.” Het was bovendien niet de eerste misstap dit seizoen tegen Cádiz. Iets meer dan twee maanden geleden, op 5 december vorig jaar, was de Zuid-Spaanse club zelfs met 2-1 te sterk voor de Catalanen. “We hebben vijf punten laten liggen tegen Cádiz. Dat kan gewoon niet. Het is altijd hetzelfde probleem. We klaren de klus niet voor het einde. We hadden twee of drie mogelijkheden om het af te maken, maar dat deden we niet”, besloot de Nederlander. Barcelona speelt woensdagavond opnieuw in LaLiga en wederom in eigen huis als Elche op bezoek komt. Komende zaterdag wacht de altijd lastige uitwedstrijd tegen Sevilla, dat op 3 maart in het kader van de Copa del Rey op bezoek komt in het Camp Nou.