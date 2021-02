Leicester City schrikt niet van treffer Traoré en legt druk bij Man City

Zondag, 21 februari 2021 om 16:59 • Rian Rosendaal

Leicester City heeft zondagmiddag afstand genomen van nummer drie Manchester United. De nummer twee won met 1-2 van Aston Villa, waardoor de achterstand op koploper Manchester City is teruggebracht naar zeven punten: 56 om 49. De lijstaanvoerder komt later deze zondag nog in actie tegen Arsenal. Bij Aston Villa had Anwar El Ghazi een basisplaats en het enige doelpunt van de thuisploeg werd aangetekend door Bertrand Traoré.

The Foxes, vorige week nog met 3-1 te sterk voor Liverpool, kende een zeer voortvarende start op Villa Park. Binnen 23 minuten had de succesvolle formatie van manager Brendan Rodgers een 0-2 voorsprong te pakken in Birmingham. Na negentien minuten legde Harvey Barnes de bal breed op James Maddison en de middenvelder krulde de bal vervolgens via de paal langs Villa-doelman Emiliano Martínez: 0-1. Slechts vier minuten later moesten El Ghazi en consorten opnieuw een dreun incasseren. Jamie Vardy zag zijn knal nog worden gepareerd door Martínez, maar de Argentijnse keeper was kansloos op de rebound van de alerte Barnes: 0-2.

El Ghazi, die vorige week tegen Brighton & Hove Albion nog op de bank begon, kon voor rust ook weinig uitrichten voor het redelijk onmachtige Villa. Manager Dean Smith zal harde woorden hebben gebruikt in de rust, want de spelers van de thuisploeg begonnen zeer fel aan de tweede helft. Eén en ander resulteerde al drie minuten na de hervatting in de aansluitingstreffer. Een gevaarlijke voorzet van El Ghazi kwam uiteindelijk terecht bij Traoré en de voormalig Ajacied wist doelman Kasper Schmeichel van dichtbij te verschalken: 1-2.

Villa deed in het restant van de tweede helft verwoede pogingen om de gelijkmaker te forceren, terwijl Leicester met de snelheid van Vardy loerde op de ruimte achter de verdediging van de thuisspelende formatie. Mede door de afwezigheid van de geblesseerde Jack Grealish kon Villa echter niet echt een vuist maken in aanvallend opzicht. Ver in blessuretijd zag de mee opgekomen Tyrone Mings nog een kopbal in kansrijke positie naast het doel verdwijnen. Leicester staat nu drie punten los van Manchester United en kan rustig afwachten wat Manchester City klaarspeelt op bezoek bij Arsenal.