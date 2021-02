Inter zet in derby dankzij recordbreker Lukaku reuzenstap naar Scudetto

Zondag, 21 februari 2021 om 16:53 • Chris Meijer

Internazionale heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de Italiaanse landstitel. De ploeg van trainer Antonio Conte, waar Stefan de Vrij negentig minuten op het veld stond, won zondagmiddag met 0-3 van stadgenoot én naaste concurrent AC Milan, dat nu een achterstand van vier punten op de koploper heeft. Romelu Lukaku nam een doelpunt en een assist voor zijn rekening, terwijl Lautaro Martínez twee keer tot scoren kwam.

Milan en Inter stonden zondagmiddag voor de derde keer dit seizoen tegenover elkaar. Het treffen in de Serie A eindigde in een 1-2 overwinning voor i Rossoneri, terwijl Inter met 2-1 won in de Coppa Italia. De laatste ontmoeting in het bekertoernooi stond in het teken van een ruzie tussen Lukaku en Zlatan Ibrahimovic. Ze scoorden allebei, terwijl Ibrahimovic een rode kaart ontving. Lukaku was in de derde Derby della Madonnina van dit seizoen al vroeg belangrijk voor Inter.

GOOAAL! Daar is de 1-0 voor Inter! ??



Binnen vijf minuten kopt Martinez de uitploeg al op voorsprong in de derby ????#ZiggoSport #SerieA #MILINT pic.twitter.com/gfRVH1UgPK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2021

Een voorzet van Lukaku werd aanvankelijk nog weggehaald door Simon Kjaer. De Belgische spits bracht de bal vervolgens opnieuw in het strafschopgebied, waar Martínez aan de aandacht van de defensie was ontsnapt en klaar stond om de openingstreffer op het scorebord te koppen. De beginfase van het duel was voor Inter, dat in het eerste halfuur kansen kreeg via Ivan Perisic en Lukaku. Milan kroop gaandeweg de eerste helft steeds meer uit zijn schulp, wat resulteerde in mogelijkheden voor Theo Hernández, Ibrahimovic (met een wonderlijke hakbal) en Hakan Calhanoglu.

In de eerste fase na rust was AC Milan ook dicht bij de gelijkmaker. Inter-doelman Samir Handanovic bleek een sta-in-de-weg bij pogingen van Ibrahimovic (twee kopballen) en Sandro Tonali. Waar de thuisploeg aanspraak leek te maken op de 1-1, verdubbelde Inter na 57 minuten spelen de marge. Christian Eriksen vond Perisic, die op zijn beurt Martínez voor het doel bediende. Milan-doelman Gianluigi Donnarumma had van dichtbij geen antwoord op de inzet van de Argentijnse spits. Tien minuten later werd de derby definitief in het slot gegooid.

???????????? ????????????! ??

De topscorer van de Serie A is weer trefzeker ??



De derby van Milaan wordt nu volledig gedirigeerd door Inter: 3-0! ??#ZiggoSport #SerieA #INTMIL pic.twitter.com/2gCklHkG5Q — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2021

Lukaku pikte de bal even voorbij de middenlijn op en dribbelde tot de rand van het strafschopgebied. Eenmaal daar aangekomen, liet hij Donnarumma met een pegel in de linkerhoek kansloos. De Belgische spits is daarmee de eerste speler in de geschiedenis die in vijf derby’s op rij het net wist te vinden. De voorsprong kwam in het restant van het duel niet meer in gevaar dankzij een redding van Handanovic op een schot van Ante Rebic, waardoor Inter nu vier punten meer heeft dan Milan. AS Roma volgt op de derde plaats, met tien punten minder dan de koploper. De Romeinen hebben nog wel een wedstrijd tegoed.