Elia zorgt voor opschudding op Twitter: ‘Ga je bezighouden met jezelf’

Zondag, 21 februari 2021 om 17:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:59

Eljero Elia heeft zondagmiddag met een cryptisch GIF’je voor de nodige discussie gezorgd op Twitter. De vleugelaanvaller van FC Utrecht slingerde het bericht de wereld in nadat zijn oude club FC Twente in eigen huis op een 2-0 voorsprong was gekomen tegen Feyenoord (2-2), een andere voormalig werkgever van Elia. De GIF, die een man met een tevreden blik uitbeeldt, leidde tot veel commotie en reacties. Elia gaf even later aan dat zijn bericht niets met voetbal te maken heeft.

Het berichtje van de buitenspeler volgde op het doelpunt van Tyronne Ebuehi, die Twente na veertien minuten spelen op een comfortabele 2-0 voorsprong had gezet. Even daarvoor was Danilo vanaf elf meter verantwoordelijk voor de eerste Enschedese treffer. “Niet alles heeft met voetbal te maken. Ga je bezighouden met jezelf en laat mij lekker met rust. Fijne zonnige dag”, reageerde Elia op de commotie die ontstond op zijn GIF’je. Gevolgd door: “I’m a true believer in karma. You get what you give, whether it’s bad or good.”

Elia, die tussen 2007 en 2009 het shirt van Twente droeg, hielp Feyenoord in het seizoen 2016/17 aan de landstitel, maar gaf na dat seizoen de voorkeur aan een een buitenlands avontuur. De rechtspoot vertrok vervolgens naar het Turkse Istanbul Basaksehir, waar hij eveneens kampioen werd. Afgelopen zomer keerde Elia terug in Nederland, toen hij de interesse van onder meer Twente en ADO Den Haag links liet liggen en bij Utrecht tekende. Een jaar eerder wilde Elia graag terugkeren bij Feyenoord, maar de Rotterdammers lieten destijds via toenmalig technisch directeur Sjaak Troost weten dat hij niet in beeld was.

"Ik vond het niet netjes wat Troost heeft gedaan. Mijn zaakwaarnemer vroeg aan hem in een persoonlijk gesprek wat de opties zouden zijn voor mij om terug te komen naar Feyenoord", zei Elia destijds in een interview met VTBL. "Of ze daar open voor zouden staan. Hij bracht naar buiten dat Feyenoord geen enkele interesse had, en dat ze voor de jeugd zouden kiezen." Elia vond dat Feyenoord hem beter had moeten behandelen, zeker ook omdat hij in 2017 kampioen was geworden met de ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. "En nu bedank je me alsof ik een of andere zwerver ben, die helemaal niks voor de club heeft betekend, dacht ik. En als je dan wel andere jongens van mijn leeftijd haalt, die ook spelen, denk ik: Oke, so be it. Even goede vrienden!"

Elia openbaart privébericht van cameraman en zorgt voor nieuw hoofdstuk

Eljero Elia kreeg het eerder dit seizoen aan de stok met Jan Joost van Gangelen. Lees artikel

Het is niet de eerste keer dat Elia dit seizoen voor de nodige onrust zorgt. In november was de aanvaller van Utrecht niet gediend van het feit dat ESPN in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1) een camera op hem gericht had. Elia kwam in dat duel vier minuten voor het einde als vervanger van Bart Ramselaar binnen de lijnen. Na afloop van het duel stapte de dertigvoudig Oranje-international op de cameraman af om uitleg te vragen. De beelden werden door de betaalzender op internet geplaatst, waarna menigeen zich met het voorval bemoeide en Elia uiteindelijk via Instagram zijn kant van het verhaal vertelde.