Eerste treffer Ola John sinds Feyenoord start van geslaagde middag RKC

Zondag, 21 februari 2021 om 16:18 • Rian Rosendaal

RKC Waalwijk heeft zondagmiddag op eigen veld uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Trainer Fred Grim zag zijn elftal namelijk met 3-0 winnen van een pover Heracles Almelo. De Waalwijkers verstevigen dankzij de thuisoverwinning de vijftiende plaats in de Eredivisie, want de voorsprong op nummer zestien Willem II is opgelopen naar 9 punten: 22 om 13. Ola John scoorde voor het eerste een competitietreffer sinds zijn doelpunt tegen Feyenoord (2-2) in oktober vorig jaar.

De openingstreffer van John kwam al in de elfde minuut van de ontmoeting in Waalwijk tot stand. De aanvaller anticipeerde op een lage voorzet van Lennerd Daneels, speelde zichzelf vervolgens vrij en knalde de bal vervolgens met een schuiver in de korte hoek, langs de kansloze doelman Janis Blaswich: 1-0. Diezelfde Daneels tekende zelf halverwege de eerste helft voor de tweede Waalwijkse treffer. Een snelle aanval van RKC kwam via Richard van der Venne en Thijs Oosting uiteindelijk terecht bij de linksbenige vleugelaanvaller, die vanaf de rand van het strafschopgebied van Heracles hard en doeltreffend uithaalde: 2-0.

Heracles kon in de eerste helft bitter weinig uitrichten en de comfortabele voorsprong van RKC halverwege de wedstrijd was dan ook zeer terecht. Trainer Frank Wormuth kon overigens niet beschikken over Silvester van der Water, die bezig is met de afronding van zijn transfer richting Orlando City SC. Op zijn plaats speelde Luca de la Torre, maar de Amerikaanse buitenspeler met Spaanse roots stichtte maar weinig gevaar op de rechterflank. Wormuth greep halverwege in en bracht Sinan Bakis en Noah Fadiga voor Tim Breukers en Delano Burgzorg.

Na een uur spelen werd bij Heracles Ahmed Kutucu afgelost door Adrián Szoke. De wissels zorgden echter niet voor aanvallende impulsen bij de tegenvallende bezoekers. Blaswich voorkwam erger voor Heracles na 65 minuten, toen de doelman een schot van Van der Venne pareerde. De rebound van de alerte Daneels werd vervolgens van de lijn gehaald. Grim besloot kort daarop om John naar de kant te halen, met Finn Stokkers als diens vervanger. Oosting maakte tegelijkertijd plaats voor Ayman Azhil. Het slotakkoord in Waalwijk werd verzorgd door de uitblinkende Van der Venne, die knap werd aangespeeld door Vurnon Anita. De aanvallende middenvelder kapte zijn bewaker moeiteloos uit en passeerde daarna Blaswich met een geplaatste schuiver: 3-0.