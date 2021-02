Schmidt gooit opstelling én formatie volledig om: zes nieuwe namen

Zondag, 21 februari 2021 om 15:39 • Chris Meijer • Laatste update: 16:02

Roger Schmidt heeft zijn opstelling andermaal flink omgegooid voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse, die zondagmiddag om 16.45 uur op het programma staat. PSV start tegen de Arnhemmers met zes nieuwe spelers ten opzichte van het Europa League-duel met Olympiacos van afgelopen donderdag, dat met 4-2 verloren ging. Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, schrijft op Twitter dat de Eindhovenaren in een 5-3-2-formatie zullen aantreden.

Timo Baumgartl was tegen Olympiacos de meest bekritiseerde PSV’er, nadat hij als vervanger van Olivier Boscagli binnen de lijnen kwam en niet bepaald een goede indruk achterliet. Schmidt ruimt echter toch een basisplaats in voor de Duitser, die volgens Elfrink samen met Pablo Rosario en Nick Viergever centraal achterin zal spelen. Viergever miste de laatste zeven competitiewedstrijden vanwege een blessure en had dit seizoen in Eredivisie-verband pas drie keer een basisplaats. Jordan Teze start op de bank, Boscagli is helemaal niet van de partij.

Denzel Dumfries is de gebruikelijke rechtsback, terwijl op de linksbackpositie verrassend genoeg Mauro Júnior zal aantreden. Dat betekent dat Philipp Max op de reservebank plaatsneemt. Mario Götze keerde tegen Olympiacos, mede door de afwezigheid van de zieke Mohamed Ihattaren, terug in de basiself van PSV, maar behoudt die basisplaats niet. Ibrahim Sangaré, Érick Gutiérrez en Adrián Fein vormen het driemansmiddenveld. Gutiérrez verschijnt voor het eerst dit seizoen aan de aftrap.

Götze zit wel bij de selectie, maar start op de reservebank. Hetzelfde geldt voor Ryan Thomas, die afgelopen donderdag nog aan de aftrap stond. Ihattaren is zondagmiddag andermaal niet van de partij bij PSV en behoort niet tot de wedstrijdselectie. Ook in de aanval zorgt Schmidt voor een verrassing. Donyell Malen begint op de reservebank, waardoor Yorbe Vertessen samen met Eran Zahavi het spitsenduo vormt. PSV kan twee punten uitlopen op Feyenoord, dat eerder op de zondag met 2-2 gelijkspeelde tegen FC Twente.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Baumgartl, Rosario, Viergever, Mauro; Sangaré, Gutiérrez, Fein; Zahavi en Vertessen.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Broja en Openda.