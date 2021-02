Advocaat lijkt timing Feyenoord-leiding niet te waarderen: ‘Dan krijg je dit’

Dick Advocaat is niet blij met de onrust die is ontstaan rondom de eventuele salarisverlaging. De Feyenoord-directie hoopt dat de spelersgroep akkoord gaat met een nieuwe loonoffer om zo de coronacrisis te bezweren, een initiatief dat naar verluidt op veel weerstand stuit bij de spelers zelf. Advocaat is met name niet bij met de timing van de mededeling van het bestuur van Feyenoord, zeker in een voor de club zo belangrijk week op sportief vlak.

"Het bestuur zal zijn redenen hebben gehad om dat tegen de groep te vertellen", opent Advocaat zondagmiddag in gesprek met ESPN na het 2-2 gelijkspel tegen FC Twente. "Maar dat moet wél opgelost worden. Ik wist wel van het gesprek af, maar ik wist niet de uitkomst, dat niet. Maar nogmaals: het moet worden opgelost tussen het bestuur en de spelersgroep. En de timing? Ja, als het al was opgelost dan was er niks aan de hand geweest. Maar het was nog niet opgelost, dan krijg je dus ook dit soort situaties." Advocaat weet overigens niet of de perikelen rondom de salarisverlaging doorwerken in de hoofden van de spelers. "Dat is moeilijk te meten, ik zal het ze morgen (maandag, red.) vragen."

Jens Toornstra lijkt eveneens niet blij te zijn met de plannen van de Feyenoord-leiding omtrent een tweede loonoffer in De Kuip. "Ik heb me voorgenomen om alleen over de wedstrijd te praten, maar ik kan erkennen dat we de mededeling gehad hebben en hebben aangehoord", zo klinkt het in gesprek met ESPN. "We hebben geen kans gekregen om te accepteren of te weigeren. Het was een mededeling. Meer ga ik er niet over zeggen", aldus Toornstra, die zichtbaar niet gelukkig is met het voornemen van Feyenoord om een tweede tijdelijke salarisverlaging door te voeren. Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen week al dat de spelers vooral ontevreden zijn over het feit dat er slechts een mededeling is gedaan en dat er geen kans is voor overleg met de Feyenoord-directie.

Steven Berghuis legt de focus op het duel met FC Twente. Volgens de aanvoerder is het 'nooit een felicitatie waard als je 2-2 speelt'. "We waren heel slordig. De eerste twee goals gaven we zo weg en er waren meer momenten dat we bal zomaar in de voeten van een Twente-speler speelden", zegt de aanvaller in een analyse bij ESPN. Berghuis ziet overigens geen groot verband tussen het puntenverlies van zondag en de 4-3 nederlaag tegen sc Heerenveen in de TOTO KNVB Beker van woensdag. "Natuurlijk was de bekeruitschakeling een klap. Dat is pijnlijk geweest. Je moet door en daarom ben je ook prof. Uit elk dieptepunt kan je herrijzen en daar hou je je aan vast. We zijn natuurlijk wel met elkaar bezig, maar het is niet gelukt om het om te draaien", aldus Berghuis.