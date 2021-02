Tottenham Hotspur verliest zonder Bergwijn voor zesde keer in acht duels

Zondag, 21 februari 2021 om 14:54 • Rian Rosendaal

Tottenham Hotspur blijft kwakkelen in de Premier League. Het elftal van manager José Mourinho was zondag in de Londense stadsderby namelijk niet opgewassen tegen West Ham United, dat dankzij de 2-1 overwinning de vierde plaats weer overneemt van Chelsea. Tottenham is inmiddels afgezakt naar de teleurstellende negende plek in Engeland. Steven Bergwijn werd zondag niet opgenomen in de wedstrijdselectie, al is niet bekend waarom Mourinho tot deze beslissing is gekomen.

De start van Tottenham in het lege London Stadium was dramatisch. Een afgemeten voorzet vanaf de zijkant was een prooi voor Michail Antonio, die met een knappe volley doelman Hugo Lloris testte. De Franse sluitpost hield de inzet van de West Ham-aanvaller nog tegen, maar hij was kansloos in de rebound: 1-0. The Spurs gingen vervolgens op jacht naar de gelijkmaker, met Harry Kane die een schot in de dertiende minuut maar net langs de paal zag verdwijnen. Kort daarna bleef Tomas Soucek met een bebloed hoofd op het veld liggen na een harde botsing met Davinson Sánchez. De middenvelder verdween in de catacomben om zich te laten behandelen. Soucek kon de strijd korte tijd later wel gewoon hervatten.

Zeven minuten voor rust wist Lloris erger leed te voorkomen voor Tottenham, toen de doelman een harde kopbal van Craig Dawson. Twee minuten na rust verdubbelde West Ham alsnog de voorsprong in de Londense derby. Na een combinatie met Pablo Fornals stormde Jesse Lingard het strafschopgebied van Tottenham binnen en de huurling van Manchester United verschalkte Lloris vervolgens met een fraaie knal in de verre hoek. De assistent-scheidsrechter constateerde buitenspel, maar na een VAR-check werd de 2-0 voor West Ham gewoon toegekend. Het was overigens de allereerste keer dat een elftal van Mourinho in de Premier League in de eerste vijf minuten van beide helften een doelpunt moest incasseren.

Tottenham bleef ondanks de nieuwe tegenslag vechten voor de aansluitingstreffer. Na een uur spelen in Oost-Londen gaf Kane een waarschuwing af met een vrije trap die maar net langs het doel verdween. Slechts vier minuten later moest doelman Lukasz Fabianski zich alsnog gewonnen geven. Een geplaatste hoekschop van Gareth Bale werd bij de eerste paal binnengekopt door Lucas Moura, waardoor de spanning weer helemaal terug was. Moura was kort daarna heel dicht bij de gelijkmaker. Hij was echter niet in staat om een voorzet van Kane al glijdend tot doelpunt te verwerken, waarna de bal over de achterlijn verdween.

In de slotfase bleef Tottenham, met Kane als grote roerganger, West Ham onder druk zetten. De Engelse aanvaller scoorde in het verleden elf keer in vijftien competitieduels tegen the Hammers. Zondagmiddag echter bleef een treffer tegen de stadsgenoot uit voor de spits. Mourinho bracht dertien minuten voor tijd ook nog Dele Alli voor verdediger Sergio Reguilón. De opluchting bij West Ham was zeer groot toen Bale in minuut 80 een keihard schot op de lat zag belanden. Tottenham gooide alles op alles in de slotminuten, maar een nieuwe zeperd in de Premier League kon niet meer worden afgewend, ondanks een inzet van Heung-min Son die ver in blessuretijd nog tegen de paal kwam. Van de laatste zes duels in alle competities gingen er maar liefst zes verloren, waardoor men is afgezakt naar de middenmoot.