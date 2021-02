1153 fans zien De Graafschap voor het eerst sinds 2000 winnen in Nijmegen

Zondag, 21 februari 2021 om 14:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:13

De Graafschap heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie van trainer Mike Snoei won namelijk met 1-2 van nummer zes NEC, waardoor het verschil met koploper SC Cambuur nog slechts één punt bedraagt: 56 om 57 punten. De lijstaanvoerder komt echter pas maandagavond in actie tegen Jong FC Utrecht. Als proef waren er zondag in De Goffert 1153 bezoekers aanwezig om NEC te ondersteunen. Het is de zevende zege op rij voor De Graafschap en de eerste overwinning in een uitduel met NEC sinds 2000.

De toegelaten supporters zagen een afwachtende beginfase in Nijmegen. Na twintig minuten spelen ontstak Daryl van Mieghem het vuurtje namens De Graafschap met een harde knal. NEC-doelman Norber Alblas pareerde zijn inzet echter op vakkundige wijze. De daaropvolgende hoekschop voor de bezoekers werd over de lat gekopt door Elmo Lieftink. Na 25 minuten schreeuwden de NEC-fans om een rode kaart voor Julian Lelieveld, die de doorgebroken Jonathan Okita neerhaalde. De verdediger van De Graafschap kwam echter goed weg met een gele kaart. Danny Verbeek mocht enkele minuten later ook niet klagen met slechts geel na een soortgelijke overtreding op Okita.

Elayis Tavsan leek NEC tien minuten voor rust op een 1-0 voorsprong te brengen, maar zijn doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Vijf minuten na de rust was het juist De Graafschap dat de ban wist te breken in De Goffert. Alblas had ditmaal geen antwoord op de harde knal van Van Mieghem: 0-1. Tavsan kende geen gelukkige middag in Nijmegen, want de vleugelaanvaller teisterde na zeventig minuten spelen namelijk de lat met een hard schot van afstand. NEC zette De Graafschap in die periode onder druk, maar de zo gewenste gelijkmaker bleef uit voor de thuisploeg.

De Graafschap bleef rustig en geconcentreerd spelen en sloeg een kwartier voor tijd wederom keihard toe. Ted van de Pavert, die net voor rust al bijna scoorde, verdubbelde de voorsprong van De Superboeren met een harde knal van dichtbij. Het goede voorbereidende werk was van Jesse Schuurman. NEC bleef het ondanks de nieuwe tegenslag proberen en de inzet resulteerde in de 85ste minuut in de aansluitingstreffer. Tavsan nam een lange bal op perfecte wijze aan, schudde Van de Pavert moeiteloos van zich af en krulde de bal vervolgens op fraaie wijze in de verre hoek. NEC bleef tot de laatste seconde knokken voor de gelijkmaker, die echter niet meer op het scorebord verscheen. Een teleurstellende week derhalve voor NEC, dat woensdag in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker werd uitgeschakeld door VVV-Venlo (1-2).