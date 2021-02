Hoofdrol voor Narsingh in remise tussen FC Twente en Feyenoord

Zondag, 21 februari 2021 om 14:05 • Chris Meijer • Laatste update: 14:15

Het duel tussen FC Twente en Feyenoord heeft zondagmiddag geen winnaar gekregen. De beginfase van het treffen in De Grolsch Veste verliep spectaculair, want al binnen veertien minuten stond de thuisploeg op een 2-0 voorsprong. Feyenoord poetste de vroeg opgelopen schade weg door doelpunten van Jens Toornstra en Steven Berghuis, waardoor er na negentig minuten spelen een 2-2 stand op het scorebord. De van Feyenoord gehuurde Luciano Narsingh had een hoofdrol, want de aanvaller was betrokken bij de twee doelpunten van FC Twente én liet twee grote kansen onbenut.

Dick Advocaat wijzigde zijn opstelling op drie plaatsen ten opzichte van het met 4-3 verloren bekerduel met sc Heerenveen van afgelopen woensdag: Bart Nieuwkoop, Uros Spajic en Orkun Kökcü kregen de voorkeur boven Lutsharel Geertruida, Eric Botteghin en Leroy Fer. Bij FC Twente waren er in de basiself geen wijzigingen ten opzichte van het met 0-2 gewonnen uitduel met Vitesse van vorige week. De thuisploeg kende in Enschede een uitstekende start, want al binnen het kwartier stond er een 2-0 voorsprong op het scorebord.

Na geklungel van Spajic kwam de van Feyenoord gehuurde Narsingh in balbezit rond het strafschopgebied. Marcos Senesi zette de aanvaller eenmaal in de zestien de voet dwars, waarna scheidsrechter Danny Makkelie de bal op de stip legde. Danilo verschalkte Nick Marsman vanaf elf meter en tekende voor zijn eerste doelpunt sinds 19 december 2020, toen hij trefzeker was in het met 1-2 gewonnen uitduel met VVV-Venlo. Een minuut later was het opnieuw raak voor FC Twente. Door een hakje van Queensy Menig dook Narsingh vrij op aan de linkerkant van het strafschopgebied. Zijn voorzet werd bij de tweede paal tegen de touwen gewerkt door Tyronne Ebuehi, wiens treffer stand hield nadat videoscheidsrechter Jannick van der Laan er nog uitgebreid naar gekeken had.

Feyenoord kwam er in de eerste helft amper aan te pas, maar kwam na 24 minuten spelen wel terug in de wedstrijd. Een afgeslagen voorzet van Mark Diemers viel op de rand van het strafschopgebied voor de voeten van Toornstra, die de bal fraai in de rechterbovenhoek achter Joël Drommel plaatste. Los van dit moment liet Feyenoord zich amper zien, terwijl FC Twente voor rust nog een goede mogelijkheid kreeg via Danilo. De eerste echt grote kans op de 3-1 deed zich echter kort na rust voor. Na een foute pass van Spajic en de mislukte controle van Senesi kreeg Narsingh een vrije doortocht richting Marsman, die als winnaar uit de strijd kwam.

Kort daarna was het Marsman die in de fout ging en FC Twente een gouden kans bood om de marge te vergroten. Danilo behield het overzicht en bracht Narsingh in stelling, maar hij stuitte voor een verder leeg doel op Senesi. Waar de thuisploeg naliet om de score op te voeren, kwam Feyenoord na 67 minuten spelen op gelijke hoogte. Na een foute pass van Godfried Roemeratoe dook Luis Sinisterra op in het strafschopgebied van FC Twente, waar Dario Dumic hem probeerde te stuiten. Dumic kwam echter te laat, waardoor Makkelie voor de tweede keer een strafschop gaf. Steven Berghuis maakte vanaf elf meter eveneens geen fout: 2-2.

Na de gelijkmaker drong Feyenoord FC Twente meer en meer terug, maar toch kreeg de thuisploeg nog een enorme kans. Menig ontsnapte aan de ingevallen Geertruida en plaatste de bal net aan de verkeerde kant van de paal. Het was de laatste grote kans van het duel, los van een moment waarop een bal van Senesi in zijn eigen doel dreigde te gaan en een moment waarop Toornstra opdook in het strafschopgebied van FC Twente. Door het puntverlies ziet Feyenoord AZ uitlopen, aangezien de Alkmaarders zaterdagavond wonnen van VVV-Venlo. Ook PSV krijgt zondagmiddag een kans om de voorsprong op de Rotterdammers te vergroten, al moet er dan wel worden afgerekend met Vitesse.