Seedorf baalt: ‘Waarom moet Vieira naar New York en Henry naar Canada?’

Zondag, 21 februari 2021 om 13:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:35

Clarence Seedorf blijft zich verbazen over de ongelijkheid in de internationale voetbalwereld. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan vindt het onbegrijpelijk dat zwarte coaches zoals Patrick Vieira en Thierry Henry, die als spelers tot de absolute top behoorden, geen eerlijke kans krijgen bij een Europese topclub om hun trainersloopbaan naar een hoger niveau te tillen.

Seedorf kreeg zelf een kans bij AC Milan, halverwege het seizoen 2013/14. Vijf maanden later echter was het avontuur in het San Siro alweer voorbij. "Ik betreur het feit dat er een afspraak lag met de club om in juni te starten", zo klinkt het in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Maar ik ging ermee akkoord om al eerder te beginnen en na afloop van het seizoen werd duidelijk dat de samenwerking geen vervolg kreeg." Seedorf probeerde het vervolgens bij Shenzhen FC, Deportivo La Coruña en de nationale ploeg van Kameroen. "Ik accepteerde die aanbiedingen om zo mijn waarde te kunnen bewijzen. Ik moest wel risico's nemen, omdat er niet veel kansen waren. We weten nu ook waarom dat zo was."

"Ik heb in totaal twaalf jaar in Italië gespeeld en zelfs nadat ik als trainer bij AC Milan een geweldige klus had geklaard, werd ik geen enkele keer gebeld", verduidelijkt Seedorf zijn ongenoegen over de huidige gang van zaken in de Serie A. "Nederland is mijn land, maar ook in dit geval: nul oproepen. Wat zijn eigenlijk de selectiecriteria? Waarom hebben grote kampioenen geen schijn van kans in Europa, terwijl ze verschillende pagina's met voetbalgeschiedenis hebben geschreven?", vraagt Seedorf zich hardop af.

'Waarom moet Vieira uitwijken naar New York (naar New York City FC, red.) en Henry naar Canada (naar CF Montreal , red.)", vervolgt de teleursgestelde Seedorf zijn aanklacht. Henry werd deze week genoemd bij Bournemouth, dat echter definitief heeft gekozen voor Jonathan Woodgate als nieuwe manager. "Voor dergelijke coaches zijn er geen gelijke kansen. Als we naar de cijfers kijken, dan worden de belangrijkste posities in de voetballerij nergens ingevuld door zwarte mensen. Het is iets dat eigenlijk de hele samenleving aangaat. De mensen die er verantwoordelijk voor zijn zouden zich bezig moeten houden met het samenstellen van een meritocratische wereld. De deuren zouden voor iedereen open moeten staan, als het streven naar perfectie tenminste bovenaan staat. Door diversiteit kunnen de beste resultaten worden geboekt', aldus de hoopvolle Seedorf.