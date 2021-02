Do or die voor Barcelona: de elf van Koeman in de jacht op Atlético

Zondag, 21 februari 2021 om 13:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:20

Barcelona speelt zondagmiddag in de sterkst mogelijke opstelling tegen Cádiz. Ronald Koeman kiest in het thuisduel, dat om 14.00 uur van start gaat, voor dezelfde basiself als in de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-4 verlies) van afgelopen week. Dat betekent dat Gerard Piqué na drie maanden ook zijn rentree in LaLiga maakt én de bekritiseerde Sergiño Dest eveneens aan het startsignaal verschijnt. Lionel Messi speelt competitieduel nummer 506 voor los Azulgrana en breekt daarmee het clubrecord van Xavi (505).

Dest werd afgelopen dinsdag tegen PSG volledig overlopen door Kylian Mbappé, die driemaal scoorde. Daags na het duel in het Camp Nou kreeg de ex-speler van Ajax flinke kritiek van de Spaanse kranten en zaterdag was ook Koeman van mening dat Dest veel agressiever moet gaan worden, ondanks zijn jonge leeftijd. Clément Lenglet en Jordi Alba completeren de rest van de verdediging. Ronald Araújo ontbreekt nog altijd door blessureleed.

Het middenveld wordt gevormd door Sergio Busquets, die zijn vierhonderdste competitiewedstrijd speelt, Frenkie de Jong en Pedri. De Oranje-international is overigens nog één gele kaart verwijderd van een schorsing. Lionel Messi, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé moeten voor de aanvallende impulsen zorgen. Cádiz is één van de drie teams waar Messi nog nooit een competitietreffer tegen heeft gemaakt. De topscorer aller tijden van Barcelona was tegen 37 van zijn 40 opponenten in LaLiga trefzeker, behalve tegen Xerez, Real Murcia en Cádiz.

Barcelona kan op zes punten van Atlético Madrid komen als van Cádiz wordt gewonnen. De koploper leed zaterdag een zeldzame thuisnederlaag: Levante was met 0-2 te sterk voor het team van Diego Simeone. Real Madrid heeft momenteel zes punten meer dan Barcelona, maar de regerend landskampioen won zaterdag bij Real Valladolid (0-1) en heeft nu twee duels meer in de benen dan de Catalanen. Het team van Koeman won elk van de laatste zeven competitieduels: Huesca (0-1), Athletic Club (2-3), Granada (0-4), Elche (0-2), Athletic Club (2-1), Betis (2-3) en Deportivo Alavés (5-1).

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Griezmann, Messi en Dembélé.