José Mourinho lijkt Steven Bergwijn pijnlijk signaal te geven

Zondag, 21 februari 2021 om 12:52 • Laatste update: 13:06

Steven Bergwijn is helemaal niet van de partij als Tottenham Hotspur het zondagmiddag vanaf 13.00 uur in het London Stadium opneemt tegen West Ham United. De 23-jarige aanvaller maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie en neemt derhalve ook geen plaats op de reservebank. Het is onduidelijk waarom Bergwijn er niet bij is tegen West Ham, want hij kwam afgelopen donderdag nog wel binnen de lijnen tijdens het Europa League-duel met Wolfsberger AC (1-4 zege).

In Oostenrijk kwam Bergwijn 26 minuten voor het einde binnen de lijnen als vervanger van Lucas Moura. Met de Oranje-international op het veld liep Tottenham in de slotfase nog uit naar een 1-4 overwinning in de heenwedstrijd van de zestiende finale van de Europa League. Bergwijn is de afgelopen weken uit de basiself van Tottenham verdwenen, nadat hij in januari nog vier keer op rij aan de aftrap had gestaan.

Manager José Mourinho passeerde Bergwijn begin februari in de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion, die met 2-0 gewonnen werd. Een week later bleef de vleugelaanvaller in het duel met Manchester City negentig minuten op de reservebank. Tegen Wolfsberger moest Bergwijn dus ook genoegen nemen met een plek buiten de basiself. In Oostenrijk gaf Mourinho de voorkeur aan Lucas Moura, die ook tegen West Ham United een basisplaats heeft en de voorste linie vormt met Harry Kane en Heung-Min Son.

Met Gareth Bale en Carlos Vinícius heeft Mourinho twee aanvallers op de reservebank zitten. Bergwijn zit daar dus niet en het is onduidelijk waarom Mourinho hem niet in zijn wedstrijdselectie heeft opgenomen. Voor zover bekend kampt de aanvaller niet met een blessure. Overigens ontbreekt ook Joe Rodon in de wedstrijdselectie van Tottenham. Bergwijn speelde dit seizoen voorlopig 26 wedstrijden, waarvan 17 als basisspeler en waarin hij geen doelpunten en 6 assists verzorgde.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris, Tanganga, Sánchez, Dier, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele, Lamela; Lucas Moura, Kane en Son.