Hans Kraay junior verbaasd door ‘stempel’ bij Ajax: ‘Dat kan hij niet’

Zondag, 21 februari 2021 om 11:52 • Chris Meijer

Hans Kraay junior vindt niet dat Davy Klaassen de speler is die bij Oranje ‘op de winkel moet passen’, zo vertelt hij in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De analist constateert dat de 28-jarige middenvelder van Ajax het best tot zijn recht komt als aanvallende middenvelder. Aad de Mos vraagt zich tegelijkertijd af waarom Edson Álvarez dit seizoen weinig heeft gespeeld op het middenveld van Ajax.

“Het valt me al weken op: we zijn in Nederland heel snel van een stempel geven. Klaassen speelt op zes bij Ajax, dus dat wordt de man die op de winkel moet passen bij Oranje. Dat kan hij niet”, zo begint Kraay. “Op de winkel passen kan Fer inmiddels, of De Roon, Midstjö of Álvarez. Klaassen heeft helemaal niet de eigenschappen van een speler die op de winkel kan passen. Hij is druistig, wil gaan. Het is geen duelspeler, het is geen kopper, het is geen speler die tackles maakt. Dus dat moeten we uit ons hoofd zetten.”

“Hij kan best eens af en toe eens tegen mindere landen op zes spelen, maar hij zal nooit een speler worden die op de winkel past. Je ziet hoe goed hij op tien is, dan zal Erik ten Hag maar keuzes moeten maken”, gaat Kraay verder. “Ik vind dat allemaal niet zo interessant wat je vertelt, Hans”, zo haakt de eveneens aanwezige De Mos in. “Wat mij boeit, daar moet jij maar antwoord op geven, is waarom Álvarez en Martínez een heel seizoen niet spelen.”

Kraay antwoordt dat hij ‘niet de trainer’ is. “Dan kom je op het antwoord: dat de trainer Klaassen op een verkeerde positie zet”, reageert De Mos. Volgens Kraay heeft Ajax in grote wedstrijden een speler als Álvarez nodig als verdedigende middenvelder. Daar is De Mos het niet mee eens. “Juist in de kleine wedstrijden heb je hem nodig, want dan ben je aan het aanvallen.”

“Ik heb een aantal keer tegen hem gespeeld, met Curaçao tegen Mexico. Toen speelde hij centraal achterin hele goede wedstrijden. Hij wordt op het middenveld gebruikt, maar ik denk dat hij in de verdediging het best tot zijn recht komt”, vertelt Eloy Room, doelman van Columbus Crew en het nationale team van Curaçao, over Álvarez. “Ik denk dat hij niet geschikt is om met veertig meter in zijn rug te spelen”, reageert Ronald de Boer op de woorden van Room. “Zo speelt Ajax en dan heeft hij problemen. Het betekent niet dat hij een slechte verdediger is, maar het draaien en de snelheid heeft hij niet. Timber heeft dat wat meer dan Álvarez. Maar op het middenveld is hij prima.”

“Klaassen kan tegen ADO of RKC prima op zes spelen”, zo komt Kraay later in de uitzending nog terug op Klaassen. “Misschien hebben we iets te snel gezegd: ‘Marten de Roon, die kan toch niet voetballen’. Dat is een speler die op de winkel kan passen, die ook nog heel goed kan voetballen. Anders kan je niet meespelen tegen Juventus of AC Milan. Op de winkel passen is een beroep.” De Boer signaleert dat Klaassen bij Werder Bremen controlerender ging spelen dan bij Ajax. “De puzzel moet soms in elkaar passen.”