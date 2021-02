De Boer baalt van verkeerde route van ‘één van de grootste talenten van Ajax’

Zondag, 21 februari 2021 om 11:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:20

Aad de Mos heeft hoge verwachtingen van Devyne Rensch, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft bij Ajax. De analist vindt het doodzonde dat de pas achttienjarige rechtsback ooit werd afgetest door PSV na een stageperiode. Rensch zelf liet afgelopen week in gesprek met Voetbal International al fijntjes weten dat ze het wat hem betreft verkeerd hadden gezien in Eindhoven.

"Je komt in een team dat in vorm is en met veel vertrouwen speelt", concludeert De Mos zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Dat heeft Ajax onder andere gekregen door de twee wedstrijden tegen PSV en ook die tegen Feyenoord. En bij Ajax moet je er natuurlijk wel direct staan. Maar de intrinsieke kwaliteiten bij Jurriën Timber en zeker bij Rensch, en voor mij is het nog steeds onbegrijpelijk dat hij is afgetest bij PSV, die zijn enorm. Rensch is echt een supertalent. Je moet er wel heel voorzichtig mee zijn, je weet nog wat er onderweg allemaal gebeurt, wat makelaars weer gaan doen met die talenten zoals bij Brian Brobbey bijvoorbeeld. Het is doodzonde dat Mino Raiola zo'n jongen weghaalt bij Ajax."

'Waarom haalt Ajax een voetballer die twintig kilo te zwaar is?'

"Daarover gesproken: ik zag gister Juan Familia-Castillo bij ADO Den Haag (tegen Fortuna Sittard, red.)", neemt collega-analist Ronald de Boer het gesprek over. "Een week daarvoor tegen PSV (2-2, red.) valt hij in. En ik hoor jullie al zeggen hoe slecht dat ADO is. En daar kan zo'n jonge speler niet eens een basisplek krijgen. Nou, die ging op zestienjarige leeftijd naar Chelsea. Als je dan het pad bewandelt van Rensch en Timber, want in Nederland krijg je nou eenmaal de kans om meer vlieguren te maken. Dan zou je carrière er ook rooskleuriger uitzien."

"Ik vind het jammer, want Castillo was toen echt één van de grootste talenten van Ajax", vervolgt De Boer zijn analyse. "Met Daishawn Redan en Donyell Malen, die is nu ook teruggekomen, die heeft het bij Arsenal ook niet gedaan. Je hebt nu Dillon Hoogewerf die naar Manchester United is gegaan en zo zijn er nog wel meer jongens. Dan hou je je hart vast. Zulke grote talenten hadden nu waarschijnlijk al hun debuut gemaakt bij Ajax." De Mos velt tenslotte eveneens een hard oordeel over Familia-Castillo. "Het was gisteravond zestien graden in Geleen (eigenlijk Sittard, red.) en je speelt dan met je handschoenen aan, dan zit het ook in het koppie niet goed."