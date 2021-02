Advocaat slachtoffert drie spelers bij Feyenoord na nederlaag in Heerenveen

Zondag, 21 februari 2021 om 11:05 • Chris Meijer • Laatste update: 11:18

Dick Advocaat heeft de opstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen FC Twente op drie plekken gewijzigd ten opzichte van het met 4-3 verloren bekerduel met sc Heerenveen van afgelopen woensdag. Bart Nieuwkoop, Uros Spajic en Orkun Kökcü staan in Enschede aan de aftrap, wat ten koste gaat van Lutsharel Geertruida, Eric Botteghin en Leroy Fer. Nick Marsman verdedigt het doel van de Rotterdammers, want Justin Bijlow is andermaal niet van de partij.

Het was vooraf onzeker wie onder de lat zou staan bij Feyenoord. Bijlow was er in Heerenveen niet bij na een knietje in de wedstrijd tegen Willem II (5-0 zege) en Marsman was ook niet helemaal ongeschonden uit de wedstrijd in Friesland gekomen, waardoor Ramón ten Hove mocht hopen op een basisplaats. Marsman is klaarblijkelijk toch fit genoeg en verdedigt het doel van Feyenoord tegen zijn oude club. De defensie voor hem is op twee plekken gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Heerenveen.

Geertruida maakt op de rechtsbackpositie plaats voor Nieuwkoop, terwijl Spajic na drie wedstrijden op de reservebank weer terugkeert in het hart van de defensie naast Marcos Senesi. Tyrell Malacia blijft wel ‘gewoon’ de linksback in het elftal van Advocaat. Op het middenveld kiest de ervaren oefenmeester er verrassend voor om Fer buiten zijn basiself te laten. Kökcü, die de laatste tijd afwezig was met een blessure, vormt de middelste linie samen met Mark Diemers en Jens Toornstra.

De voorste linie is ongewijzigd ten opzichte van de midweekse wedstrijd tegen Heerenveen. Het betekent dat Steven Berghuis, die in het Abe Lenstra een rode kaart kreeg en daarmee de nederlaag van Feyenoord inleidde, Bryan Linssen en Luis Sinisterra de aanval vormen. Daardoor nemen Nicolai Jörgensen, Lucas Pratto en Robert Bozeník opnieuw plaats op de reservebank. Er wordt om 12.15 uur afgetrapt in de Grolsch Veste.

Opstelling FC Twente: Drommel, Ebuehi, Dumic, Pierie, Oosterwolde; Roemeratoe, Bosch, Zerrouki; Narsingh, Danilo en Menig.

Opstelling Feyenoord: Marsman, Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Malacia; Kökcü, Diemers, Toornstra; Berghuis, Linssen en Sinisterra.