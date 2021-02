‘Liverpool kan niet blijven zeggen dat Virgil ontbreekt, ik word er ziek van'

Zondag, 21 februari 2021 om 09:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:16

Liverpool zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Het team van manager Jürgen Klopp won afgelopen week in de Champions League weliswaar met 0-2 het eerste achtste finale-duel met RB Leipzig, maar in de Premier League loopt het bijzonder stroef. De 0-2 nederlaag tegen stadsgenoot Everton, dat tot zaterdag al sinds 1999 op een zege op Anfield wachtte, betekende al de vierde opeenvolgende thuisnederlaag voor Liverpool. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 1923. Slechts twee van de laatste elf competitieduels werden gewonnen.

Liverpool verzuimde zaterdag bovendien voor de vierde keer in de laatste vijf thuisduels te scoren en het is dan ook zeker geen uitgemaakte zaak dat de regerend landskampioen in de top vier zal eindigen. Clubicoon Jamie Carragher benadrukt dat de problemen van Liverpool veel dieper zitten dan alleen het gemis van Virgil van Dijk, die in oktober in het bezoek aan Everton een zware knieblessure opliep. “Liverpool was zo zwak. Ze hebben gekregen waar ze recht op hadden”, benadrukte de analist in de studio van Sky Sports

“Ze kunnen niet blijven zeggen dat Virgil ontbreekt. Ik word er zelf ook ziek van als ik dat zeg”, verzuchtte de voormalig verdediger van the Reds. “Liverpool heeft een aanvallend probleem. Ik weet dat ze meer balbezit hadden, maar dat maakt helemaal geen verschil als je niets kunt creeeren. En dat is het grote probleem van Liverpool op dit moment. Als je ze nu ziet spelen, verwacht je eigenlijk niet dat ze gaan scoren.”

Mohamed Salah voert met zeventien treffers de ranglijst van topscorers in de Premier League aan, maar de doelpuntenproductie van Sadio Mané en Roberto Firmino valt tegen met respectiebelijk zeven en zes doelpunten. Een groot contrast met de voorbije twee seizoenen toen het drietal vrijwel elke wedstrijd het verschil maakte. In het kampioensseizoen eindigde Salah op negentien, Mané op achttien en Firmino op negen. Een seizoen eerder, toen men het net moest afleggen tegen Manchester City, kwam men tot respectievelijk 22, 22 en 12 doelpunten.

Tien procent

Klopp vindt dat er geen man overboord is na de pijnlijke nederlaag. “Bij het eerste doelpunt hadden we beter moeten verdedigen. Die goal bepaalde de wedstrijd en dat was echt onnodig. Maar we lieten ook genoeg goede dingen zien", benadrukte de Duitser na afloop. “We waren alleen niet kalm genoeg. Als we een uur in detail over deze wedstrijd praten, dan kom je erachter dat negentig procent positief was.”

“Maar tien procent was niet goed en dat moeten we veranderen, want die tien procent maakt het verschil in resultaat. Ik weet hoe belangrijk deze wedstrijd is en dat voelen we nu allemaal ook sterk. Maar vanaf zondag (vandaag, red.) ga ik alleen verder met de goede dingen die we hebben laten zien. Op de beslissende momenten moeten we het alleen beter doen”, benadrukte de trainer van Liverpool.

Blessure Jordan Henderson

Liverpool mist niet alleen Van Dijk: ook Joe Gomez, Joël Matip en Fabinho zitten in de ziekenboeg. Aanvoerder Jordan Henderson moest zich zaterdag al na een half uur laten vervangen. “Hij heeft een liesblessure”, zei Klopp. “Het ziet er niet goed uit, maar we moeten de uitslag van een scan afwachten. Zo gaat het al het hele seizoen bij ons.”