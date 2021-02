Zondag, 21 Februari 2021

Marcel Brands wil wederom toeslaan bij Real Madrid

Lucas Torreira is in vergevorderde gesprekken met Fiorentina over een zomerse overgang. De middenvelder van Arsenal komt op huurbasis uit voor Atlético Madrid, waar de Uruguayaan vooralsnog geen potten kan breken. (The Sun)

Barcelona heeft interesse in Juan Bernat. Het contract van de linksback van Paris Saint-Germain loopt in de zomer af, waardoor de Spanjaard een interessante optie is voor de in financieel noodweer verkerende Azulgranas. (AS)

Marcel Brands wil na James Rodríguez ook Lucas Vázquez transfervrij binnenhalen voor Everton. Hoewel Real Madrid wel een poging heeft gedaan het aflopende contract te verlengen, zinspeelt de vleugelaanvaller op een vertrek bij de Koninklijke. (The Sun)

Marcos Alonso is niet langer uit op een vertrek bij Chelsea nu Thomas Tuchel het in hem ziet zitten. De veelzijdige linkspoot wil zijn huidige overeenkomst graag met een seizoen verlengen. (Daily Mail)

Ivan Toney heeft zich in de kijker gespeeld bij Leicester City. De spits, die nog tot juni 2025 onder contract staat bij Brentford, werd eerder al gelinkt aan West Ham United. (Daily Mirror)