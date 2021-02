Hassane Bandé doet zijn verhaal: ‘Niet leuk hoe Ajax mij behandelde’

Zondag, 21 februari 2021 om 07:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:15

Ajax nam deze maand voorlopig afscheid van Hassane Bandé. De vleugelaanvaller is voor anderhalf jaar verhuurd aan het Kroatische NK Istra, dat een optie tot koop heeft. Bandé denkt niet dat hij nog toekomst heeft in Amsterdam. “Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik heb niet met ze gesproken. Maar de manier waarop de dingen nu gaan, denk ik dat Ajax geen toekomst meer in mij ziet. Ik had op voorhand ook niet verwacht dat ze iets zouden zeggen”, erkent de miljoenenaankoop in gesprek met Ajax Showtime. Bandé is lichtelijk teleurgesteld over hoe hij door Ajax is behandeld.

Het verhaal is bekend: Bandé kwam in de zomer van 2018 voor 8,25 miljoen euro over van KV Mechelen en in de voorbereiding op zijn debuutseizoen raakte Bandé zwaar geblesseerd aan zijn knie. Na zijn revalidatie, die ruim een jaar duurde, speelde hij uitsluitend namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Een verhuur aan FC Thun in Zwitserland voor anderhalf jaar duurde slechts een half jaar. Tot zijn verhuur aan NK Istra kwam hij tot vier duels voor Jong Ajax, inclusief een rode kaart in zijn laatste optreden.

Bij Ajax heeft Bandé nog een contract tot medio 2023 en in principe keert hij een jaar eerder terug naar Nederland, tenzij de Kroatische laagvlieger de optie tot koop licht. “Je weet het nooit. Ik heb nog steeds een contract bij Ajax. Ik moet gewoon hard werken voor mijn eigen toekomst. Of dit nu bij Ajax is, of bij een andere club. Misschien kom ik wel terug bij Ajax en krijg ik een kans. Alleen: dat is niet mijn verwachting, snap je? Ik denk niet dat het een fout is geweest om voor Ajax te kiezen. Het is een pad in mijn leven.”

“Als ik voor een andere club had gekozen, was ik er misschien nog wel slechter aan toe. Voor mij is dit meer een ervaring.” Bandé kijkt echter met gemengde gevoelens terug op de kansen die hij heeft gekregen. “Die blessure heeft veel tijd gekost. Het probleem is Ajax en niet ikzelf. Nadat ik hersteld was, hebben ze mij niet geholpen om weer te gaan spelen. Ik heb geen kans gekregen om mezelf te laten zien. Het is niet mijn fout”, benadrukt de aanvaller, die dit jaar ook interesse van Deportivo Alavés én clubs uit LaLiga2 en Frankrijk genoot. Hij koos voor NK Istra omdat hij zekerheid over speeltijd wilde hebben.

Na zijn terugkeer vanuit Zwitserland sprak Bandé met directeur Marc Overmars over zijn toekomst. Hij zag al snel in dat hij zich niet alleen bij het tweede elftal wilde laten zien. Maar zelfs trainen met het eerste zat er voor de Burkinees niet in. “Ik heb geen idee waarom. Ze vertelden het mij niet. Ze hebben mij niet geholpen om mij terug te laten komen op mijn niveau. Na mijn blessure haalde Ajax mijn spullen uit de kleedkamer van het eerste elftal. Ze verplaatsten mijn spullen naar de kleedkamer van het beloftenelftal.”

“Ik heb geen idee waarom ze dit deden.” Bandé kreeg geen antwoord op zijn vragen en wilde dan ook absoluut vertrekken. “Ik kreeg steeds hetzelfde antwoord te horen: er is geen reden.” Vertrekken was dus de enige optie voor Bandé. “De manier waarop ze mij behandelden, vond ik niet leuk. Als ik zou zijn gebleven, zou ik alleen maar meer frustratie hebben gehad.”