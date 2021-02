Ajax nodigt Roony Bardghji (15) uit voor stage; vraagprijs van 10 miljoen

Zondag, 21 februari 2021 om 07:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:15

Tal van topclubs hebben interesse in Roony Bardghji, zo melden Deense media. De pas vijftienjarige aanvaller van FC Kopenhagen heeft volgens lokale media uitnodigingen van Ajax, Bayern München en Barcelona op zak om stage te lopen. Bardghji, een geboren Koeweiti die Syrische ouders heeft en over de Zweedse nationaliteit beschikt, zou vorig jaar al op bezoek gaan bij Barcelona, maar de coronapandemie zette daar een streep door.

Bardghji maakte vorig jaar de overstap van Malmö FF naar FC Kopenhagen. Als veertienjarige werd de Zweed topscorer in de competitie voor Onder-17: vijftien goals in tien duels. In november vorig jaar, op zijn vijftiende verjaardag, zette de vleugelaanvaller zijn handtekening onder een meerjarig contract en hij is onlangs naar de Onder-19 gepromoveerd.

FC Kopenhagen heeft volgens lokale media nog geen enkel formeel bod ontvangen, mede omdat scouts uit het buitenland door de coronapandemie geen jeugdwedstrijden in Denemarken kunnen bijwonen. De clubs met interesse willen dan ook graag dat Bardghji stage komt lopen zodra de restricties zijn versoepeld. De Deense topclub gaat voor de absolute hoofdprijs en zou uitgaan van een transfersom van tien miljoen euro.

På sin 15-års fødselsdag har det svenske stortalent Roony Bardghji skrevet kontrakt med FCK Talent. Sidste weekend scorede han 4 (!) mål mod FCM i U17-ligaen. Det ene vildere end det andet. Se hans Messi-mål og de tre andre her... ?????? #fcklive pic.twitter.com/3JiBrB89ri — F.C. København (@FCKobenhavn) November 15, 2020

FC Kopenhagen hoopt Bardghji hoe dan ook langer te kunnen behouden. Tot zijn zestiende verjaardag mag hij niet in de hoogste competitie van het A-elftal uitkomen en de directie weet dat ervaring in de Superliga de vraagprijs alleen maar kan opdrijven. De broer van Bardghji is bovendien aan de jeugdopleiding van FC Kopenhagen toegevoegd en beiden blijven woonachtig in het ouderlijk huis in Malmö, op een uur afstand.

Oud-voetballer William Kvist wil weinig tijd aan de geruchten besteden. “We hebben plannen op lange termijn met Roony”, benadrukt de technisch directeur. “Hij moet zich nu gaan ontwikkelen in de Onder-19, waar hij in goede handen is. Beide partijen willen stap voor stap zetten, waarbij zijn ontwikkeling centraal staat. Daarvoor is rust rondom zijn persoon een absolute must.”