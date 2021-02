PEC stelt John Stegeman op non-actief: ‘Sentiment werd negatiever’

Zaterdag, 20 februari 2021 om 23:11

PEC Zwolle heeft trainer John Stegeman per direct op non-actief gezet. Dit heeft de club zaterdagavond besloten vanwege de teleurstellende sportieve prestaties. Stegeman, 44 jaar, is ruim anderhalf jaar oefenmeester van PEC geweest. De Zwollenaren verloren zaterdagavond met 3-2 van hekkensluiter FC Emmen, dat liefst 349 dagen geen competitieduel had gewonnen.

In zijn eerste, vanwege corona afgebroken seizoen, eindigde de club op een vijftiende plaats. Momenteel staan de Zwollenaren op een dertiende positie. "PEC Zwolle gaat nu verder op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en hoopt deze spoedig te presenteren", zo valt op de clubsite te lezen. Dat zou direct ook de coach kunnen worden die volgend seizoen voor de groep staat, maar het kan ook iemand zijn die de resterende wedstrijden voor de groep gaat staan.

De wegen van Stegeman en PEC zouden na dit seizoen al scheiden, zo werd eind december bekend. Hoewel PEC toentertijd in de middenmoot van de Eredivisie stond, was de clubleiding van mening dat er meer rendement uit het eerste half jaar gehaald had kunnen worden. Vanuit de spelersgroep, technische staf en directie bestond wel de nadrukkelijke wens om het seizoen met elkaar af te maken.

PEC staat momenteel tien punten boven de degradatiestreep, maar de reeks in het nieuwe kalenderjaar is ronduit dramatisch. Na de bekendmaking van het zomerse vertrek van Stegeman won het team nog maar één wedstrijd: het uitduel met Willem II werd met 1-3 gewonnen. De resterende acht Eredivisie-duels leverden slechts vier schamele punten op.

Mike Willems, technisch manager van PEC, noemt de nederlaag tegen FC Emmen 'een groot dieptepunt' en verzekert dat Stegeman 'sportief' op het slechte nieuws reageerde. "Natuurlijk, zo’n gesprek is nooit leuk. Maar het was wel een reëel gesprek. John zei dat hij dankbaar was om bij PEC te werken. Maar goed, hij voelde de laatste weken ook wel dat het steeds spannender werd. Het sentiment werd steeds negatiever", werd de sportbestuurder van de Overijsselse club door de Stentor geciteerd.

In het najaar van 2019 raakte Stegeman in opspraak toen hij een eenzijdig auto-ongeluk veroorzaakte. De oud-profvoetballer werd door PEC én justitie bestraft met een boete voor rijden onder invloed, maar mocht wel aanblijven als trainer. Stegeman was in zijn trainersloopbaan alleen nog in Overijssel actief. Hij stond eerder voor de groep van Heracles Almelo (2014-2018) en Go Ahead Eagles (2018/19).